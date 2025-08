LOS JUDAS

LOS JUDAS II

La traición a la coalición en la votación de Credenciales evitó que se quedaran con la mayoría, y me cuentan que la traidora se fue con Benicio, y en Gobierno la traición no tuvo efecto, porque el desempate por suerte terminó dándole el último puesto al traicionado. Como dirían, ¡justicia divina!

NI LA SUERTE LO ACOMPAÑÓ

INSTALADA

NO ABUSEN

Me dicen que en el Registro Público están destituyendo y desmejorando las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Les mandan a decir que estos son derechos establecidos en la ley y en convenios suscritos por el Estado panameño, y que no aplica la discrecionalidad.

EUFÓRICO

Al parecer, al asilado no le gustó mucho que Willy solicitara información sobre el pago o no de la multa de 19 millones de billullos que le impusieron a la par de la condena de 10 años por blanqueo de capitales. Estaba histérico.

LA OTRA MULTA

Ya que hablamos de sanciones económicas por delitos, me mandaron a preguntar ¿qué ha pasado con la multa a la otrora todopoderosa Odebrecht? ¿Estará pagando el chenchén de los panameños?

LA COMIDILLA

LA RUTA PERREDISTA

Por el piardí pareciera que no andan con mucho apuro de renovar la directiva después del descalabro electoral de mayo del año pasado. Además de que no son todos los cargos los que se van a renovar, ahora, extendieron para el 23 de noviembre el congreso para reemplazar a los renunciados.

SUFRIMIENTO

Me cuentan que los funcionarios en el Departamento de Cobranzas de una entidad en la avenida Balboa están que no saben a quién rogarle para que solucione los acondicionadores de aire. Han comprado pequeños abanicos, pero el calor es insoportable. Preguntan si no hay departamento de Servicios Generales.