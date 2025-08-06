Becas en Panamá: Conoce cómo aplicar para maestrías en Reino Unido

Las Becas Chevening son parte de un prestigioso programa académico del gobierno de Reino Unido, con el financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Commonwealth y organizaciones asociadas que apuestan por la formación de futuros líderes que generen impacto en áreas de acción climática, prosperidad económica y resolución de conflictos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre de 2025 y pueden realizarse completamente en línea, siendo elegibles las personas que:

Se comprometan a regresar a su país de origen durante al menos dos años después de finalizar la beca.

Tengan mínimo dos años de experiencia laboral a tiempo completo desde que obtuvieron su título de licenciatura.

Tengan un título de licenciatura que los califique para un programa de maestrías en el Reino Unido.

Solicitaron tres cursos universitarios del Reino Unido y recibieron una oferta incondicional de al menos uno de ellos antes de la fecha límite de referencias y documentación solicitada en el calendario de admisiones.

No podrán aplicar aquellos con ciudadanía británica o doble ciudadanía de Reino Unido, así como aquellos que son empleados, exempleados o familiares de trabajadores del Gobierno de Reino Unido, embajadores o universidades británicas relacionadas. Tampoco son elegibles personas que realizaron estudios previos financiados por el Reino Unido.

La beca sigue estando disponible para personas que ya tengan un título de maestría.

Las becas Chevening financian los estudios por completo, el premio incluye la cobertura de las tasas de matrícula universitaria, un estipendio mensual, costos de viaje hacia y desde el Reino Unido, una asignación de llegada, una asignación por salida de regreso al país de origen, el costo de una solicitud de visa y una beca de viaje para asistir a eventos Chevening en el Reino Unido.