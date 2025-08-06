Panamá listo para Mundial de Distancia de Río de Janeiro

Más de 20 atletas conforman la delegación de <b>Panamá </b>que participará en el <b>Mundial de Distancia de Río de Janeiro</b>, que se realizará del 13 al 21 de agosto de 2025.Este miércoles, el equipo panameño fue recibido en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, por el presidente <b>José Raúl Mulino</b>, quien realizó la entrega oficial de la bandera nacional.La Selección Nacional de Va’a participará de distintas modalidades —individuales y por equipo— y en diferentes distancias. También resaltó la dedicación y valentía de Aníbal Miranda, atleta con movilidad reducida, confirmó Guillermo Abadía, director encargado de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).