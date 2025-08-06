Panamá listo para Mundial de Distancia de Río de Janeiro

Más de 20 atletas conforman la delegación de Panamá que participará en el Mundial de Distancia de Río de Janeiro, que se realizará del 13 al 21 de agosto de 2025.

Este miércoles, el equipo panameño fue recibido en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, por el presidente José Raúl Mulino, quien realizó la entrega oficial de la bandera nacional.

La Selección Nacional de Va’a participará de distintas modalidades —individuales y por equipo— y en diferentes distancias. También resaltó la dedicación y valentía de Aníbal Miranda, atleta con movilidad reducida, confirmó Guillermo Abadía, director encargado de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).