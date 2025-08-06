  1. Inicio
Panamá listo para Mundial de Distancia de Río de Janeiro

El presidente, José Raúl Mulino, entregó la bandera nacional a la Selección de Panamá de Va’a.
Presidencia
Por
Kathyria Caicedo
  • 06/08/2025 16:32
Una delegación panameña ya recibió la bandera para representar al país en el Mundial de Distancia de Río de Janeiro.

Más de 20 atletas conforman la delegación de Panamá que participará en el Mundial de Distancia de Río de Janeiro, que se realizará del 13 al 21 de agosto de 2025.

Este miércoles, el equipo panameño fue recibido en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, por el presidente José Raúl Mulino, quien realizó la entrega oficial de la bandera nacional.

La Selección Nacional de Va’a participará de distintas modalidades —individuales y por equipo— y en diferentes distancias. También resaltó la dedicación y valentía de Aníbal Miranda, atleta con movilidad reducida, confirmó Guillermo Abadía, director encargado de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Entregan pabellón nacional a la Selección de Panamá de Va’ a que representará al país en Brasil.
Presidencia

“Por primera vez Panamá contará con la representación del paratleta Miranda”, dijo Juan Carlos Cedeño, presidente de Panama Outrigger Club, quien explicó que el mundial de canoa polinesia es una competencia que se desarrolla desde 1984 y Panamá inició su participación desde el 2017.

Panamá ha sido representado en otras competencias internacionales de va’a, como el Mundial de Distancia de la IVF, Tahití 2017, con una delegación de 15 remadores; El Panamericano de Perú 2017, con 20 atletas; el Mundial de Distancia de Tahití 2018, con 5 remadores; el Panamericano de Cabo Frío, Brasil 2018, con 20 atletas; el Mundial de Distancia Australia 2019 y el Panamericano de Rapa Nui 2019, con 6 remadores; y en el 2024, una delegación de 30 remadores representó a Panamá en los Panamericanos de Niteroi, Brasil, destaca el comunicado de Presidencia.

