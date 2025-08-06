Meduca: pago de décimo a docentes será solo por días trabajados

El pago a los docentes del décimo tercer mes se efectuará de manera proporcional a los días efectivamente laborados, así lo ha informado el Ministerio de Educación (Meduca).

A través de redes sociales, el Meduca ha detallado que el pago correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, para los servidores públicos, se realizará el jueves 7 de agosto de 2025, de acuerdo con el calendario establecido.

“En el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo, por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados”, agrega el comunicado.

Tras más de dos meses de huelga, los estudiantes de los centros educativos oficiales regresaron a las aulas el pasado 14 de julio, luego que 21 gremios magisteriales firmaran un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca) para reanudar el año lectivo.