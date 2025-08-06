Meduca: pago de décimo a docentes será solo por días trabajados

El pago a los docentes del <b><a href="/tag/-/meta/decimo-tercer-mes">décimo tercer mes </a></b>se efectuará de manera proporcional a los días efectivamente laborados, así lo ha informado el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca).</a></b>A través de redes sociales, el Meduca ha detallado que <i>el pago correspondiente a </i><i><b>la segunda partida del décimo tercer mes</b></i><i>, para los servidores públicos, se realizará el jueves 7 de agosto de 2025, de acuerdo con el calendario establecido.</i><i>'En el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo, por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados', </i>agrega el comunicado.Tras más de dos meses de huelga, los estudiantes de los centros educativos oficiales regresaron a las aulas el pasado 14 de julio, luego que 21 gremios magisteriales firmaran un <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/asoprof-firma-acuerdo-con-el-meduca-y-denuncia-violacion-de-derechos-FI14491730">acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca) para reanudar el año lectivo.</a></b>