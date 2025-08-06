  1. Inicio
PANAMÁ

Meduca: pago de décimo a docentes será solo por días trabajados

Las clases en los centros educativos oficiales se reanudaron tras dos meses de paralización.
Las clases en los centros educativos oficiales se reanudaron tras dos meses de paralización. Meduca
Por
Kathyria Caicedo
  • 06/08/2025 16:58
El Ministerio de Educación ha informado que el pago del décimo a los docentes se hará proporcional a los días trabajados.

El pago a los docentes del décimo tercer mes se efectuará de manera proporcional a los días efectivamente laborados, así lo ha informado el Ministerio de Educación (Meduca).

A través de redes sociales, el Meduca ha detallado que el pago correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes, para los servidores públicos, se realizará el jueves 7 de agosto de 2025, de acuerdo con el calendario establecido.

“En el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo, por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados”, agrega el comunicado.

Tras más de dos meses de huelga, los estudiantes de los centros educativos oficiales regresaron a las aulas el pasado 14 de julio, luego que 21 gremios magisteriales firmaran un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca) para reanudar el año lectivo.

