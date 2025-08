CANCELADA

Me cuentan que por los lados de la entidad de los mares, ahora sí cancelaron la licencia de búnker de la empresa que ha estado en el ojo de la tormenta por irregularidades en las actividades que desarrolla en alta mar. Que la decisión fue unánime.

CON LA LUPA

Por la entidad de los mares le tienen la lupa puesta a varias licencias, y que no se sorprendan si algunas serán canceladas porque, entre las cosas que han detectado, es que las alquilan. El que la explota no es el verdadero dueño.

DÍA CERO

Llegó el día cero para la conformación de las comisiones legislativas. A pesar de que algunos diputados conservan la esperanza de que todo se defina por consenso, el llamado para realizarlo por votación se mantiene para hoy. Si no hay consenso, hay votación.

QUÉ SE HIZO

Me cuentan que la conversación en una de las mesas de una histórica cafetería del Casco Antiguo giraba en torno a un ministro que hace rato no se le ve, ni en las redes sociales. Se preguntaban si es que el congelador es porque ya no formará parte del gobierno “paso firme”.