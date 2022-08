La llorona del 2 de agosto de 2022

BUCO GENTE

Hay 1.696 postulaciones en busca de candidaturas por la libre postulación para presidente, diputado, alcalde y representante. El 15 de agosto se dará el pistoletazo de salida para la recolección de firmas.

MENSAJES

Este lunes, varios sectores de la ciudad amanecieron con pancartas cuyos mensajes asemejan los que se daban en los mejores años de Cleto Sousa. El consejo de un observador es: “no siembren esos vientos, donde no se aprecian más que ondas tropicales”.

CLASES FANTASMAS

Me contaron que hay mucho enfado entre docentes y administrativos de la extensión universitaria de Tortí, en Chepo, por unos seminarios y cursos que, según denuncian, nunca se dictaron ni se contabilizaron.

CLASES FANTASMAS II

El asunto es que hay mucho descontento porque se les ha dicho a las altas autoridades de la casa de Méndez Pereira sobre el asunto, pero hasta ahora se han hecho de la vista gorda. ¡Ojo, rector, que se le forma el lío en Chepolandia!

ALÓ, TOMÁS

Disgusto ha causado en la Bollo Town que el funcionario municipal jugador de fútbol 'El Pistolero', el día sábado en pleno centro agredió a un discapacitado, y lo más grave es que mostraba su carné municipal. ¡Orden y disciplina, burgomaestre y Rosaura!

PITUFIANÁLISIS

Hace 5 años, Pitufo Coremusa, Pitufo Cachaza, Pitufo Inundador celebraban que encontraron a la Pitufina Bombasa y se la mandaron al 8-10 a papá Pitufo 'pa jodé'. Ahora la pitufina cogió vuelo y quiere la aldea para ella.

PITUFIANÁLISIS II

Dice un ñame que parece que papá Pitufo siempre tuvo la razón, que “esta Pitufina nunca fue morada ni roja ni amarilla”. ¡Ay padre!

ME ACLARAN

Desde el Legislativo me aclaran: “Es falso que la Asamblea pida ni mucho menos tenga vallas” a su alrededor. No tiene nada que ver con el incidente con una ambulancia que no pudo llegar a un centro hospitalario y cuyo paciente falleció.

PECADILLOS

Los ingleses, demostrando que Londongrado no es un chiste, confirman que el príncipe Carlos aceptó fondos de la familia de Osama bin Laden. Mostrando una vez más que tienen doble moral.

PECADILLOS II

“The Sunday Times” confirmó que el príncipe Carlos aceptó los fondos a pesar de la objeción de sus asesores. Pero bueno, él sabe que Francia no se atreve a listar a quien le salvó de hablar alemán. ¡Ajooo!

EN LA MIRA

Me mandan a decir desde el país de la bota que al prófugo Chichi le están abriendo un proceso por supuesto lavado de dinero en Italia. ¡Santo cielo!

DERECHO DE ADMISIÓN

La Liga Panameña de Fútbol ejercerá el derecho de admisión contra los fanáticos del legendario club Plaza Amador por los incidentes durante la jornada del fin de semana, en la que se lanzaron objetos y hubo agresiones físicas. ¡Señores, que ruede el balón, no la sangre!