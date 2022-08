La llorona del 3 de agosto de 2022

SÍ VA

Me confirmaron del palacio de calle cuarta que Nito sí estará este domingo en la toma de posesión de Petro, en Colombia. Lo que no me dijeron es con quiénes viajará el mandatario, porque con lo de los viáticos suspendidos, nadie quiere montarse en ese avión.

PLAZO

Preocupa que aún no se haya dado acuerdo entre los trabajadores y la empresa DHL. El 3 de agosto podría parar operaciones una de las principales transportadoras de carga y logística. Ojalá pacten y no haya más dolores de cabeza en el país.

DOBLE MORAL

El presidente de Ucrania, Zelensky, acusó, según “Newsweek”, a JP Morgan, HSBC y Citibank de seguir haciendo negocios en Rusia ayudando a evadir sanciones y alimentando la maquinaria del ejército ruso. Parece que la moral del G7 llega hasta que le tocan los bolsillos. ¡Y vienen a darnos clases acá!

CIEGOS, SORDOS, MUDOS

Una empresa de biotecnología está acusada de evadir $10,7 billones en impuestos al tesoro de EE.UU. porque los pillaron transfiriendo más de $24 billones en ingresos a su subsidiaria en Puerto Rico ¡Y la OCDE y Gafi, mirando para el otro lado!

LIMBO JURÍDICO

Abogados y usuarios de la Casa de Uriel, en San Francisco, solicitan que se haga una auditoría a los expedientes que se tramitan y han tramitado, ya que se están causando conflictos innecesarios a las víctimas de arbitrariedades. Y que Katiuska deje de mascar chiclé cuando atiende, que sin mascar no se le entiende lo que dice, con chicle... menos.

SUPLENTES

Lo de los “salarios” para los diputados suplentes es una cuestión de vieja data en la Asamblea Nacional, que con cualquier movimiento regresa a la palestra. El caso de Walkiria es como tantos otros suplentes, en tantas otras administraciones legislativas. Solo que hasta el lunes fue que salió a relucir.

SUPLENTES II

Los diputados suplentes reciben una remuneración económica fija de $1.500 en dietas y 500 para combustible, como parte de su función. La vaina es que en el caso de la suplente de Silva, la planilla legislativa dice que es asesora de Crispiano, con 2.000 mil tucos de salario...

PELIGROSO

La visita de Pelosi a Taiwán le agrega mucho picante al convulsionado escenario de conflictos internacionales, ya revuelto con la guerra entre Ucrania y Rusia. Es un escenario donde cualquier chispita que caiga en el lugar equivocado, puede producir estragos insospechados.

'BLACK WEEKEND'

Una de las iniciativas que busca darle algo de oxígeno al comercio nacional, se celebrará del 14 al 18 de septiembre. Más de 2 mil tiendas en los 16 centros comerciales del país tratarán de atraer a compradores locales y extranjeros, con numerosas ofertas.

EN SILENCIO

Se acerca la festividad de los 503 años de fundación de Panamá La Vieja, y todavía no veo movimiento por tal celebración. Espero que la lucidez de una fecha especial para la capital panameña no quede entre las sombras por las rencillas políticas.

ARNOLDO, EN LA GATERA

El chiricano Arnoldo Candanedo aceptó el reto de ser candidato independiente para la Presidencia de la República por el Valle de la Luna. Dice alguien que cuidado y nos da una sorpresa este gallo tapao. ¡Meeetoo!

DOS POR UNO

Dice que Blandoncito perdió a MA y a KL, pero ganó un Rubio. Los vieron en Athanasiu y concordaron hacer el frente de los verdes dentro del panameñismo. ¡Ajoooo!

BOMBA MARÍTIMA

La comunidad del sector marítimo se pregunta en pleno, ¿cuándo el gobierno tomará medidas en la administración de la Autoridad Marítima y pone seriedad en su administración?

¿AMOR AL ARTE?

Un mural que se había pintado en una pared de un edificio en la vía Argentina fue borrado, lo que generó muchos reclamos en redes sociales, y hubo quienes se preguntaban si hubiese sido una valla de un político o publicidad qué hubiese pasado. ¡Hay amor por el arte!