La llorona del 18 de agosto de 2022

PICADO

Al que picó el bichito endemoniao fue a Tanquesito de Gas. El hombre celebraba que la revocatoria de mandato había muerto, y el bicho se metió a la fiesta para que la gozara mejor. ¡Ajoooo!

SALTO

Ya que hablamos de alcalde, me cuentan de uno que dará un cambio democrático. No me dijeron más, pero de que salta, salta. ¡Santo!

NO VA

Me manda a decir Isabelita que ella no va a mediar en nada, de la segunda etapa del diálogo. Lo que sí me dijeron es que Isabelita se va a Harvard, no sé a qué, pero allá va. ¡Vea pues!

APELANDO

Los diputados que fueron expulsados por Rómulo de CD, se presentaron ayer ante los Tres Mosqueteros del TE para apelar la medida. Llevaron barra y formaron su tamborito. ¡Ataja!

COMO PEDRO POR SU CASA

Me dicen que los ladrones que vaciaron la bóveda del BNP, en Calidonia, se dieron el tupé de beber cervezas mientras hacían el robo y dejaron las latas vacías y otras llenas en el refrigerador de la sucursal.

COMO PEDRO POR SU CASA II

Y como si fuera poco, en un soberano acto de desprecio dejaron el escusado sucio, con muchas pruebas de ADN.

QUE NADIE ENTRE

Insisten algunos padres de familia en ponerle candado a los centros educativos como acción de protesta. La medida es un delito y hasta conlleva privación de libertad. Tienen derecho a protestar, pero sin impedir las clases a sus acudidos.

BRIBONADA

Desde La Altiva me dicen que Dolega sufre por la irresponsabilidad del Dr Edgardo, quien no atiende a los pacientes por dedicar ese tiempo a la atención en su clínica privada.

ARROGANCIA

Me mandan esto: “Aunque el actual decano de Comunicación Social en la UP termina su periodo el venidero 19 de octubre, su sucesor, Mr. Hamburguesa, remitió una carta en la que le “prohíbe” realizar trámites administrativos de cualquier naturaleza. No se ha sentado aún en el trono y ya muestra su soberbia napoleónica”.

DEL TINTERILLO

Los perjudicados en el caso Papeles de Panamá introdujeron un recurso protestando porque la decisión había sido tomada sin ninguna sustentación de parte de la jueza. Es decir, no explicó por qué la tomó, lo cual es totalmente ilegal. Están seguros que con la apelación los magistrados no se van a dejar meter un gol y rectificarán estos actos chuecos de la Fiscalía Paralela.

LA INFORMANTE

La informante del FBI, apodada Gloria según el informe de Univisión, confirmó que el empresario mexicano apellido Peyro ofreció lavar dinero con la participación del cardenal Rivera: “Él [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe... su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”.

LA INFORMANTE II

Gloria sostuvo que después de que Peyro expresó su interés en colaborar con esquemas de lavado de dinero de narcos colombianos durante un encuentro en el restaurante Prosecco de Ciudad de México, el agente del FBI encargado del caso le dio el visto bueno para continuar con la operación. El encuentro tuvo lugar en octubre de 2018 (más de dos años después de los infames Panamá Papers).

CONGOLANDIA

“Podemos empezar a mover algún dinero primero en Estados Unidos y si sale bien hacemos algo en Europa”, escribió Gloria. Para los que no saben, ningún banco gringo ni europeo, hoy en día, abre cuentas con sociedades panameñas. Pero Panamá, en las listas...