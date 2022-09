La llorona del 16 de septiembre de 2022

SIN RETORNO

Me dicen que al que enviaron de vacaciones sin retorno fue al subdirector del SPI. Que Nito estaba cansado de tanto pereque que se formaba por el fulano. ¡No estoy hecho con leche condensada!

LA BRUJA

Ahora al bufete que le salió la bruja fue a ARIFA. Ya por este trago amargo han pasado Mossack & Fonseca, Alcogal y ahora Arifa. Me dicen que hay compra de lomotil por todas las farmacias y la piden sin descuento del 30%. ¡Ataja!

DOBLE MORAL

Me mandan esto: Mientras Alemania legisla para que sus empresas no hagan negocios en Panamá, su banco estandarte Deutsche Bank es expuesto por el editor de Finanzas de 'The New York Times' David Enrich en su libro 'Dark Towers'. ¡Cara...mbola!

GUERRA PSICOLÓGICA

Dice alguien que trabaja en inteligencia, que a Panamá le tienen una guerra psicológica bien montada. Que esa vaina de un poco de ñángaras hablándole a Nito sobre China, está causando líos con los gringos. ¡Mejeto!

GUERRA SICOLÓGICA II

Comenta que como no vivieron la época de los tres años de guerra psicológica de EE.UU. en contra de Noriega, no tienen ni la más remota idea del tipo de ataques tipo “accidentes”, que se han estado registrando. Ejemplo: Tres barcos incendiados en Vacamonte, desborde de una esclusa, etc. ¡Santa cachimba!

ADOPTA TU MIGRANTE

Y si en Panamá la guerra política está picante, en tierras gringas está al rojo vivo. Se reporta que el gobernador de Texas envió dos buses con migrantes sudamericanos a la residencia de Kamala Harris, la vice de Joe Biden. ¡Ay padre!

PIEL SENSIBLE

Dicen los que saben que Carlos III tiene la piel muy sensible. Ya las cámaras lo han filmado con una cara de cabreo y pelando los dientes, porque no le gusta tanto protocolo. Incluso, salió que echaba espuma porque una pluma se regó y se le mancharon las manos. Le falta curtirse y tener piel de lagarto. ¡Ataja!

PREGUNTAS NECIAS

Me mandan esto: Muchas quejas por cómo actúan los encargados de seguridad en el 'lobby' del edificio donde funciona la Autoridad Marítima, en Albrook. En ese inmueble hay muchos negocios privados, pero la seguridad insiste en preguntar a todos “¿para dónde va?”. Que aquí nadie ha declarado un estado de conmoción nacional que haya suspendido la libertad de movimiento.

AMBIENTE TÉTRICO

Dice que en la Facultad de Comunicación de la UP deben aplicar un exorcismo, pero ya. En la reciente junta de facultad, una docente, conocida como Heidi por sus ridículos vestidos de cuentos de hada, aseveró que la unidad académica está llena de “maleantes”. Pero ella mantiene un expediente obeso por las continuas quejas de sus estudiantes ante la ausencia de metodología efectiva para enseñar. ¡Cara...mbola!

AMBIENTE TÉTRICO II

Además, en la misma junta, la Ibérica Malcriada, quien se creía fuera de apuestas, mostró más ordinariez que nunca porque perdió feamente en un concurso de cátedra que ganó en buena lid la profesora Marisol Del Vasto (humilde y ecuánime) con casi 100 puntos de diferencia. La Ibérica amenazó hasta con demandar a Flowers y arrasar con todo aquel que se interponga en su camino. ¡Santo padre!

EL PESCADOR HÍPICO

Dice que el pescador del hipódromo va mano dura contra el dopaje. Las muestras de todas las pruebas clásicas que deciden nuestra delegación equina a la Serie Hípica del Caribe en Caracas, irán a un laboratorio en California para su verificación final. El que cae, cae y queda fuera. ¡Ataja!