La llorona del 22 de septiembre de 2022

DELITO ELECTORAL

Dice que la gente de Cachaza y aliados quieren cambiar la vaina del montón de maná brasileño que recibieron. Que como la trazabilidad del dinero llega directo y sin escala a las cuentas de Cachaza y familia, que eso es un delito electoral. ¡Corre que me caigo!

TRAPITOS

Una nota de ICIJ se pregunta: ¿cómo dos años después de los Fincen Files, en que se exponen movimientos en bancos norteamericanos por dos trillones de dólares, no hay nadie en el bullpen? Los europeos se quejan de nuestra falta de respuesta y lentitud, pero al Imperio que los protege de Putin no se atreven ni a reclamarle ni a ponerlos en sus listitas.

TRAPITOS II

Mientras los europeos se pavonean por Panamá como líderes en transparencia, santos y buenos ciudadanos, Tax Justice Network reporta el día 21 de septiembre de este año, que la empresa anglo-suiza Glencore reconoció pagos por 80 melones al Gobierno de Camerún, a cambio de poder extraer la riqueza mineral en términos favorables afectando al pueblo de dicho país.

OTRO AUMENTO

Por los lados de la Fed gringa se da por descontado que por quinta vez, desde marzo, subirán las tasas de referencia que actualmente se encuentran en un rango de 2,25% a 2,50%. ¡Mejeto!

SE CONSOLIDA

La candidatura independiente de Roberto Zúñiga en el circuito 8-4 por la coalición Vamos, está cogiendo vapor, ya que es uno de los precandidatos independientes con más respaldo y además cuenta con un equipo juvenil que está demostrando disciplina, capacidad y dinamismo. ¡Ajoooo!

MISTERIOS MARÍTIMOS

De la que nadie supo más fue de la segunda de la AMP. Tanta ha sido la importancia de su salida que ni la misma institución ha dicho si se fue o no. ¿Será que se fue a Liberia en misión extraoficial?

GABINETE ILOGÍSTICO

Que el único que abrió la boca con la salida de la segunda de la AMP, fue el súper ministro consejero sin cartera en una reunión con transportistas donde los amenazó con no reemplazarla. ¿Que será de Ana?

BERRINCHE ACADÉMICO

Me mandan esto: La Ibérica Malcriada, en Comunicación Social de la UP, está más destornillada que nunca: No acepta que fue derrotada contundentemente (casi 100 puntos de diferencia) en un concurso de cátedra. Ya ha amenazado con demandar penalmente a tres de los cinco miembros del jurado. ¡Ajooo!

BERRINCHE ACADÉMICO II

Y es que la Ibérica Malcriada, quien está segura de ocupar la secretaría administrativa tan pronto suba al poder el decano electo Mr. Hamburguesa, afirma que le importa un rábano si tiene que obligar al mismo rector Flowers y todos sus acólitos para que visiten la fiscalía anticorrupción. ¡Santa cachimba!

VIVARACHOS

Los representantes les dijeron a los diputados de Presupuesto que quieren aumentarse mil de a uno de sus salarios, porque según ellos “están muy mal pagados”. Que les pregunten a los funcionarios que desde hace años no suben de los $600 mensuales, a ver si eso es justo.

LO DIJO RUTH

La fiscal del caso Odebrecht respondió: “cuando usted no puede atacar jurídicamente un caso, ataca personalmente la figura del fiscal”. ¡Cara...mbola!