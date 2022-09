La llorona del 27 de septiembre de 2022

ENGAVETADO

Dice que hay una grabación donde un tal Roy, del Mida, le dice a alguien que la ley del cáñamo está engavetada, porque el promotor no $uelta nada. ¡Santo!

EXTEMPORÁNEO

Ahora que Panamá y el mundo están dejando atrás al bicho asesino, es que en el Policentro de Salud de Juan Díaz se les ocurrió crear y adecuar salas especiales para atención de covid. ¿Resabio administrativo del estado de emergencia?

TRAPITOS

El informe más reciente del Tesoro estadounidense confirma que dos subsidiarias del banco francés Credit Agricole, localizadas en Suiza y en Mónaco, fueron multadas con $720 mil y $402 mil, respectivamente, por violaciones a las sanciones contra Cuba, Siria, Sudán e Irán, al permitir que 28 ciudadanos usaran el sistema de banca estadounidense para mover fondos. ¡Santo cielo!

TRAPITOS II

Dice alguien que lo curioso es que estos cuatro países ayudan a financiar el terrorismo. Hay que ser caradura para ser la porrista más grande en contra de Panamá en la UE y que sus instituciones financieras cooperen con terroristas.

BILLETE

El Panamá Black Weekend produjo ventas por 84 melones este año, en un evento que abre una importante ventana a la reactivación económica del país. Para el último trimestre de 2022 se espera que el movimiento comercial se incremente, alentado por las fiestas patrias y las de fin de año.

BILLETE II

Lo que sí recomendamos es que la Acodeco pase por los almacenes que van a participar del Black Weekend por lo menos una semana antes del evento, porque muchas personas se quejaron de que los precios de los artículos a la venta no tenían ningún descuento. Bueno es corregir, para mantener la credibilidad.

REFORMA

El exsubdirector del Seguro dice que una de las cosas que se pueden hacer para salvar la institución es reformar su ley para que fondos del programa mixto se puedan usar en el de IVM, donde hay 6 mil melones de dólares que no se están utilizando. Si no hay reforma, y se usa ese dinero, podría haber acusaciones por peculado, según el experto. ¡Ajoooo!

EN LA MIRA

Un conocedor del béisbol criollo me envió esto: “si Panamá no clasifica a la ronda de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, será mejor que le den un vuelco de 180 grados a este deporte en la parte teórica y práctica. Esta fase está diseñada para que el equipo panameño avance. Si no le gana a Pakistán o Argentina el sábado, ya no inventen más nada.

TREMENDO SUSTO

Tremendo susto se llevaron los 159 pasajeros y 7 tripulantes que viajaban en la aeronave Boing 737-800NG con matrícula HP 1539CMP, entre ciudad de México-Panamá, que se vio involucrada en el incidente de salirse de la pista durante su aterrizaje en Panamá. Por suerte solo fue un susto.

GIRO DE DERECHA

Como ya lo habíamos dicho, Italia dio un giro a la derecha y ahora hay incertidumbre en la Unión Europea, porque Giorgia Meloni ya ha adelantado que no le gusta mucho ese matrimonio. Dicen que parece que Italia seguirá los pasos de Inglaterra. ¡Mi madre!

LO SACARON

Y al presidente del BID, el tal Mauricio, sus amoríos le pasaron factura, porque los gobernadores de la institución decidieron echarlo fuera del banco. ¡Por goloso!