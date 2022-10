La llorona del 13 de octubre de 2022

COSAS DE LA NATURALEZA

El lunes estaba previsto un chaparrón, pero el agua se negó a caer. Ayer no había ningún pronóstico y cayó lluvia como nunca en la ciudad capital que inundó calles y afectó la circulación por varias partes.

REUNIÓN DE GAVILANES

Ayer se reunió Cachaza con su antiguo gobierno. Lo hicieron en el Golden Unicorn, para degustar viandas chinas. Hablaron de todo y comieron sabroso. ¡Cara...mbola!

LO QUE OLVIDÓ

Comenta un abogado que le resultó extraño que la excanciller no haya mencionado en su larga lista de logros la condecoración al embajador de la Unión Europea, la agrupación que, liderada por Francia, nos tiene en las listas discriminatorias por capricho. ¡Ay padre!

OTRO INFORME

En los Suisse Secrets, según reporta OCCRP.org el 26 de septiembre de 2022, el libio Hassan Tatanaki conocido por apoyar el régimen de Gadaffi y haber desfalcado a Jordania y a Venezuela, llegó a tener más de CHF 500 mil millones en Credit Suisse. El banco suizo alega que esas acusaciones son de vieja data, que son de hace 10 años. Una excusa que no le aceptan a Panamá. Pero Panamá, en las listas, y Suiza, no.

COMENTARIOS

Me escribe Fonseca Mora: “Después de estudiar nuestros argumentos la juez Baloisa Marquínez, que es dura, llegó a la conclusión de que no habíamos cometido delito alguno y nos declaró inocentes. El Tribunal Superior vuelve a llamarnos a juicio; La verdad, no sé porqué. Debe ser que Dios lo desea así por alguna razón que ignoro. Seguiremos...”.

EN PARO

Los administrativos del Seguro Social volvieron a paralizar labores, esta vez, de manera escalonada. Dicen que Lau no ha cumplido con los compromisos del paro de hace algunos meses, y esta vez, quieren respuestas. ¡Tras que éramos muchos, parió la abuela!

BILLETE

El Municipio de la ciudad de Panamá le dará $250 mil a la Fedebeis, como patrocinador del campeonato nacional de béisbol mayor de 2023. Tanquesito de Gas dijo, además, que le va a meter más billete a este torneo en el año electoral 2024.

COSAS QUE NO SE DICEN

Un chusco que conoce de vainas de seguridad dice que el ministro Pino no debió haber dicho públicamente que la seguridad en los bancos es deficiente. “Es como decirle a los delincuentes, vayan y roben, porque estos guardias de seguridad no podrán detenerlos”.

ÓXIDO

Los trabajos en el estadio Rod Carew no tienen ni un mes de haber concluido, y ya se informa de la aparición de óxido en los tornillos de algunos sujetadores de vasos de las butacas del primer anillo del coliseo. ¡Menos mal que la MLB no se dio cuenta, si no, suspenden el clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol!

MUY CARO

A poco más de dos meses para la Navidad, salieron a la venta las primeras bolsitas de guandú a 5 dólares cada una. El precio de este tradicional producto en las fiestas de fin de año parece que se mantendrá así de alto, debido a la baja producción.