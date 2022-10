La llorona del 18 de octubre de 2022

NADA DE CUJÍ

Dice el TE que la App para la recolección de firmas utiliza un software complementario de prueba de vida y que no permite que se utilicen fotos de personas cuyas firmas pretenden recoger en respaldo de un precandidato. Que no hay forma de meter cují. ¡Ataja!

LO QUE OMITIÓ

Me dicen que el precandidato que denunció el uso de fotos del padrón electoral en la recolección de firmas, no dijo toda la verdad, ya que cortó el video antes de que el sistema lo rechazara. La parte que hizo falta exhibir es la que dice que no procede la firma al ser una imagen estática y no reconocida biométricamente.

DE LA RED

Tuit de Didí: “¡200 y/o más firmas en un día, ah! ¿Y lloviendo... algunos, eso no le llama la atención a @tepanama proceso de recolección de firmas para candidaturas independientes? ¡Han viciado el proceso con sus prácticas. Unos esforzándonos en la calle, otros encerrados con padrón y pagando x firmas!”. ¡Ave María!

EN GRANDE

Me dicen que viene un gran proyecto para Zona Libre, que ayudará a la provincia de Colón y al país en sí. Solo queda que algunos intereses personales no se interpongan en el mismo y que no se caiga por razones extrañas.

TIKI, TAKE

Por México un grupo de personas quedó intoxicada con carne de cerdo y, de acuerdo con la periodista Denise Maerker Salmón, se afirmó que era carne procedente de Panamá. La vaina es que la Embajada de Panamá en México le envió nota a la cancillería mexicana para hacerle ver que Panamá no tiene vela en ese entierro, porque no exporta carne a México. ¡Ajoooo!

DOLOR DE CABEZA

El debutante decano de Comunicación Social de la UP, Mr. Hamburguesa, sufre una fuerte migraña porque no sabe quién será su administrador. Suenan la Ibérica Malcriada, pero esta implica bochinches por doquier; con la Liliputiense saben que quien traiciona una vez, traiciona nuevamente; y Meche Cartera debe estar lo más alejada de la caja menuda.

DOLOR DE CABEZA II

Dentro de este panorama tan gris surge la figura de Carmencilla Loásiga, quien ocupó el citado cargo durante los extensos años del imperio del Ayatola, actual mentor de Mr. Hamburguesa, quien, de paso, ya admitió que su principal promesa de campaña (aumento salarial para todos los administrativos) solo fue escrita sobre papel cebolla.

COLONIALISMO VIVITO

Europa es un jardín y el resto del mundo una jungla espetó Josep Borrell, jefe de Relaciones Exteriores de la UE. Así ven al resto del mundo los europeos. Acá, condecoraciones y licitaciones, allá listas discriminatorias. Sus declaraciones confirman que el colonialismo sigue vivo, solo que ahora es económico y no tan racista como en la era de la esclavitud.

NOVEDADES

Dice que el Minsa recibió al primer grupo de empresarios colombianos interesado no solo en vender medicamentos, sino que también estaría dispuesto a instalar su fábrica de producción en Panamá. ¡Ajooo!

BILLETÓN

Dice Samira que la crisis migratoria nos ha costado a los panameños ya, 50 melones. Que los gringos deben bajarse del bus y ayudarnos con plata para mitigar esta hemorragia.

DE VUELTA

Otra vez vino a Panamá la general Laura Richardson, comandante en jefe del Comando Sur. Dicen que está de visita en el país para participar del diálogo de seguridad de alto nivel (DSAN) entre Panamá y EE.UU. Ya regaló un avión.