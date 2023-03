La llorona del 27 de marzo de 2023

CHICHARRÓN

Al que se le ha formado un chicharrón es al Danielito el del Picanto, quien le dijo a Adelita que “yo como un mediano agroindustrial puedo ocuparme del MIDA, porque yo soy un agricultor con experiencia y me gustaría".

CHIHARRÓN II

Que todavía no ha ganado el poder y ya quiere el Mida y Blandoncito le respondió: “Estas declaraciones lamentables representan una visión de la política que no nos representan a todos los que somos políticos y menos a quienes sí tenemos vocación de servicio. No representa tampoco los ideales de la histórica Democracia Cristiana que luchó contra la dictadura”. ¡Ajoooo!

EN JULIO

Ya que hablamos del Picanto, Cirilo Salas, secretario general de ese partido, dijo que será hasta el próximo 16 de julio que someterán ante los convencionales del partido la propuesta de que El Muñeco que Pasea sea el candidato presidencial.

PATACÓN

Dice que la empresa Urbalia no quiere salir de Patacón y la gente de la Autoridad de Aseo le mandó este comunicado: “Le informamos que el lunes 27 de marzo de 2023, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) estará tomando el control del relleno sanitario de Cerro Patacón”. ¡Chuzo!

MARCAJE

El viernes, bajo la modalidad del "marcaje" para robar a los clientes de los bancos, le llevaron 25 mil dólares a un cliente en los estacionamientos de un banco ubicado en Villa Lucre. La vaina es que los ladrones fueron filmados.

MARCAJE II

Ayer se informó que ya agarraron a unos de los ladrones, quien parece que hasta la tusa en el lío. La vaina es si el hombre al que le robaron, recuperará sus 25 mil maracas.

FENTANILO

Por los lados de la Caja, ya entraron los gringos a investigar la pérdida del fentanilo. Dicen que la vaina es de vieja data y embarra a administraciones pasadas. ¿Son 19 mil dosis o más? ¡Mi madre!

NO LO AGUANTAN

Un suplente de diputado oficialista del circuito 8-4, parece que ya lo tienen bien agarrado, porque le promete puestos de trabajo a cambio de “ya tu sabe” a las mujeres.

TÍTULO DE PROPIEDAD

Dice que Nito le entregó a 200 panameños del corregimiento de Belisario Porras, en San Miguelito, las escrituras de sus tierras, asegurando -de esta manera- un legado familiar al poseer la legalidad de los predios. ¡Aplausos!

MIGRANTES

El ministro de Seguridad Juan Pino recorrió ayer la zona fronteriza de Cañas Blancas en Darién, donde a diario pasan uno 700 a 800 migrantes. En lo que va del año, dice que ya han pasado casi 80 mil migrantes y "van a venir más”.

TRATADO

Mientras que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, volvió a insistir en la necesidad de renegociar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, los gringos dicen que ñagare, que mejor le saquen provecho a lo que hay y punto.