La llorona del 23 de abril de 2023

PERIQUITA

Dice que al Zequi, otro capo panameño de los grandes, cuando lo agarraron fue en la casa de una de sus “periquitas”. Que tiene la perica original, la perica 1 y la perica 2. ¡Ay padre!

PERIQUITA II

La vaina es que el hombre tiene a sus mujeres bien servidas y en Santa María era la jaula dos y no la original. Parece que se va a formar una periquera, porque no solo de blanca nieve se trata. ¡Ataja!

A LA CANDELA

Hoy se postula al cargo de presidente de la República por la ñamura el ex diputado y ex alcalde José Blandón. Wille Bermúdez se lanza al ruedo mañana. Va a buscar la candidatura por el Panameñista de la alcaldía de Panamá. ¡Ajoooo!

LA MULTA

El diario Times of Malta, de 19 de abril, reporta que la firma maltesa Trive Financial Services acaba de ser multada por no tener debida diligencia de más de 6 mil clientes. ¡Seis mil clientes! Pero Panamá en las listas.

BURDO

El esquema de lavado de dinero en el banco danés Danske Bank, la trama que más lavó en la historia moderna (230 mil melones), era tan burda que dentro del esquema general del banco habían grupos de asesoría especial. Acaban de imputar a seis empleados que prestaban servicios personalizados a ciertos clientes para ayudarlos a manejar su patrimonio y cobraban sus servicios directamente. Pero Panamá en las listas.

LA VISITA INDIA

Desde mañana, sin ser Presidente, Panamá convoca aquí a todos los cancilleres del SICA. Vienen a un encuentro histórico con el ministro de Relaciones Exteriores de India, quien llega acompañado de importantísimos inversionistas de su país. Excelente que Panamá sea otra vez un hub político y empresarial.

EL INVITADO

El doctor Omar Jaén Suárez ha sido invitado para representar a Panamá en el Congreso Americano de la Libertad, del 22 al 25 de mayo, evento que se desarrollará en la ciudad de México. Seguramente, Panamá estará muy bien representado. Éxitos.

CUANDO CALIENTA EL SOL

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que dos miembros de la junta directiva del Cajetón, estuvieron de luna de miel por Contadora, escuchando música de Yin Carrizo. ¡Ay Lucy querida!

CUANDO CALIENTA EL SOL II

You Know también estuvo feliz por Contadora, se la pasó cantando “cuando calienta el sol aquí en la playa”. Mientas tanto, en Clayton, el Profe tratando de conseguir los votos para ganarle el martes a Frecuencia Modulada. ¡No se deje Profe, que sin lucha no hay victoria!

INAPROPIADO

Me escribe alguien preguntando, a raiz de la conversa de Petro con Biden sobre la interconexión eléctrica, ¿por qué no lo habla con Panamá? Y agrega: “Veo esto como un exabrupto. Le gustaría que Panamá le pida a USA que le diga a Colombia que pare el tránsito de migrantes a Panamá? ¿O lo hicimos y nos paga con la misma moneda?

NARCOTALLER

Un taller preñado con 368 paquetes de blanca nieve fue blanco de las autoridades que le cayeron con todo. Cuatro personas fueron detenidas y puestas a buen recaudo. ¡Ajooo!