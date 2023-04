La llorona del 30 de abril de 2023

CHICHARRÓN

Al que se le ha formado un chicharrón es al ministro de Seguridad, por cuestionar junto a unos uniformados, la no aprobación de la ley de extinción de dominio. Cuidado y termina bota'o.

LO QUE PROCEDE

Dice el abogado y ex director de la Policía, Ebrahim Asvat, que el “Presidente de la República debe pedirle al ministro de Seguridad su renuncia por cuestionar una decisión del órgano Legislativo acompañado de los directores de todos los estamentos de seguridad”.

OTRO ARGUMENTO

Y el abogado Rosendo Rivera sacó el librito: “ARTÍCULO 311 C.N: Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva… El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las...”. ¿Qué hará Nito?

SE DISCULPA

Y el que no quiere que la vaina le crezca como bola de nieve, es el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien le mandó una carta de disculpas a Janaina, canciller de Panamá. El hombre vio lo que le venía y prefirió echarle tierrita al asunto.

ABUSO

Alguien comentando por el abuso de un hotel capitalino. Te cobran siete dólares solo por estacionar un auto. ¡Santo cielo!

COMENTARIOS

Me escribió alguien: “En Semana Santa recorrí iglesias Casco Antiguo y me percaté que en la Iglesia San Felipe Neri, que siempre fue de la Virgen Medalla Milagrosa, habían retirado su imagen y reemplazada por otro santo. Ese fue hogar de ella siempre”. ¿Por qué la quitaron, dónde está imagen. Por capricho de quién?. Y agrega: “No cambien costumbres de antaño por antojos. Eso no es restauración”.

CONMEMORANDO

La jurisdicción contencioso administrativa adscrita a la Sala Tercera de la Corte, conmemora hoy 80 años de la aprobación de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, que es la que rige esa instancia. ¡Está Pepito muy contento!

INSCRITOS

El PRD totaliza 729,128 inscritos, manteniendo el liderazgo, seguido de Cambio Democrático con 304,761; el Panameñista, 250,505; RM, 230,981; Molirena, 82,596; Movimiento Otro Camino, 38,441; Alianza, 23,725; PAIS, 22,369; y el Partido Popular mantiene 17,652 miembros.

PERENNES

Hay dos representantes de corregimiento que parecen pegados con goma y de la buena. Sergio 'Chello' Gálvez, de El Chorrillo, y Elías Vigil, de San Martín, han sido favorecidos con el voto de sus electores por siete períodos consecutivos. Y Chello, además, lleva cinco períodos como diputado. ¡Ay padre!

PELONERA

Al diputado Víctor Castillo lo pusieron con tembladera, porque retiró el proyecto de ley que permitía la importación de desechos peligrosos. Solo vio asomarse el tsunami de las críticas y echó revoch. ¡Ataja!

LABORATORIO

Y por El Cangrejo, unos inescrupulosos habían montado un laboratorio para fabricar medicamentos. La vaina fue que les cayeron y decomisaron un montón de productos para elaborar medicinas. ¡Santo cielo!