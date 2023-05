La llorona del 16 de mayo de 2023

CONDENADO

Al que le cayó la teja fue al exalcalde bailarín. Le metieron cuatro años de cárcel por aceptar un soborno de seis mil rúcanos de un brasileño Nogueira, muy famoso por los tiempos de David El Murciélago. ¡Ay padre!

LE SALIÓ BARATO

Dicen que al exalcalde bailarín le salió barato su caso, porque los 48 meses de cárcel son conmutables, es decir, que no pasará ni un solo día en la chirola. ¡Santa cachimba!

NADA CON ESO

Ana Matilde difundió un video ayer, diciendo que no se ha reunido ni va a reunirse con Lombana. Que eso lo haría cuando vea algo por escrito, en blanco y negro, porque cualquier alianza que ella haga será no con personas ni sobre personas. ¡Ajoooo!

SE POSTULA

Ya que hablamos de Lombana, dice que mañana, a las 10:30 a.m., se postulará como candidato a presidente de la República por el Movimiento Otro Camino.

SIGUE NECIANDO

Vielka sigue revolviendo las aguas en la AMP. Dice ser ingeniera, pero solo basta ir al Colegio de Ingenieros y preguntar si está registrada. Amenaza que desayuna y almuerza con el mismo Nito y con eso mantiene el clima de terror. ¡Mejeto!

LA POBREZA

Dice alguien que la pobreza es el gran negocio de los políticos y gobiernos populistas de cualquier corte ideológico para mantenerse vigente, mantenerla con la excusa que siempre va a haber pobres es su estrategia de sobrevivencia.

LA POBREZA II

Y agrega: La pobreza les provee hacer campañas, para “resolverla”, para el clientelismo muy dadivoso cuasi en todo, para robar cámara, con esto elevar los ratings de popularidad como la tabla de salvación al electorado, y este a su vez o se hace o todavía no capta el engaño del gran negocio político. ¡Cara...mbola!

NO DAN LOS NÚMEROS

Me mandan esto: Me cuentan que los gurús del MEF inflaron el presupuesto para poder gastar más, sumado a los ingresos de enero que difirieron para cuadrar 2022 y ahora que las cuentas no les dan, están buscando culpables”. ¡Mejeto!

MÁS ESTRICTOS

La Comisión Europea publica, en su sitio de internet el 3 de mayo de este año, que creará “normas más estrictas para luchar contra la corrupción en la UE y en todo el mundo”. Parece increíble que hasta ahora la UE tome medidas “más estrictas” para combatir la corrupción.

MÁS ESTRICTOS II

Comenta alguien que con razón la española FCC y la alemana Siemens en Panamá; Deutsche Bank, Thyssenkrupp, and Volkswagen; Total, Renault, los bancos franceses, HSBC y el cartel de Sinaloa, y una lista ad infinitum de empresas europeas se la han pasado promoviendo la corrupción en África, Asia y Sudamérica. Y Panamá, en las listas.

EL AJEDRECISTA

Dicen que en el circuito 9-1 hay un poeta tan desesperado, que mandó a hacer una encuesta de 1.536 muestras en el circuito y trabajadas directamente con el padrón electoral. Como no le gustaron los resultados, los manipuló significativamente para favorecerse. ¡Huele a muerto político!

'ULTRAMEGAJOYA'

Dice alguien que hay que construir una ultramegajoya, y luego contratar mil custodios salvadoreños y aplicar penas duras para la delincuencia. Que eso es una alternativa a corto plazo para frenar el hampa en el país, según un analista que se autodenomina el Bukele chiricano. ¡Meetoo!