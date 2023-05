La llorona del 20 de mayo de 2023

EN APUROS

Al paso que vamos, entre los tres por la libre postulación se cuela Maribel Gordón, quien amaneció ayer destronando del tercer lugar a Paco Car reira. ¡Mi madre!

LOS TRES

Zulay sigue en primer lugar, seguida de Melitón. Maribel entra en la tercera casilla. Ahora Paco, Eduardo Quirós y La Bombaza tendrán que meter todo el acelerador a ver si el último mes les funciona.

JUNTITOS

A propósito de La Bombaza, dice que la vieron junto a Beby Valderrama por Chiriquí. Parece que andaban cuadrando gente por esos lares. ¡Ajooo!

NI CON CLORO

Por la 12 de Octubre le lavan cara al Jorgito el Canalero, pero eso no se limpia ni con cloro. Que el hombre está en líos gordos por los gringos y la vaina no se trata de la petición de renuncia de Royo; se trata de que los gringos no lo quieren en el Canal. ¡Ataja!

CON LA PROFE

La gente que sabe de estas vainas me asegura que ya está en el patio un estratega brasileño, asesorando todos los movimientos políticos de La Profe. ¡Se pone buena la vaina!

LA REUNIÓN

Me dicen que la otra semana, el 25, será la reunión de la gente del PRD para sacar quién será el nuevo presidente de la Asamblea. Que el encuentro será en el Golden Unicorn.

EL ACUERDO

The Economist del 18 de mayo publica que el banco alemán Deutsche Bank aceptó pagar una multa de 75 melones para barrer bajo la alfombra las acusaciones de que se benefició económicamente de la red de tráfico sexual de adolescentes de Jeffrey Epstein.

TRAPITOS

Este es el banco estandarte alemán que, además de estar envuelto en decenas de escándalos de lavado de dinero, ahora demuestra aún más sus sólidos valores y principios con esta aceptación de culpabilidad. Recordemos que Alemania este año pasó una ley para discriminar contra las empresas que inviertan en Panamá y es el Robin de Batman (Francia) en atacar a nuestro país.

DANDO ÓRDENES

Alguien pregunta si, ¿será que el exmagistrado Mejilla de la Tremenda Corte sigue mandando? Parece que da órdenes a jueces y fiscales en audiencias, y su hijo “Traguitín” se desboca en eventos sociales diciendo que va a meter presos a panameños, rusos y europeos. ¡Mejeto!

LO DESMIENTE

Dice el comentarista Juan Carlos Tapia que “hay un artículo de una supuesta entrevista que yo le hago a un Dr Fuster, sobre un medicamento, que es totalmente falsa”.

SEGURIDAD

Un nuevo operativo de seguridad lanzó el Ministerio de Seguridad Pública, a través de los estamentos de seguridad. El problema es que ninguna de estas acciones le quita la percepción de poco efectiva a la labor de mantener paz y orden en el país.

PRÓRROGA

Migración está dando chance hasta el 31 de diciembre para que los extranjeros que están en el país puedan renovar sus permisos de residencia temporal, provisional, residencia permanente y visa de trabajador doméstico. Menos de 9 mil documentos de este tipo han sido tramitados en lo que va del año.