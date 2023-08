La llorona del 20 de agosto de 2023

CARADURA

Los números del Cajetón no dan para macalusias, lo ratificó la OIT. Pero, los huelga al hombro profesionales siguen exigiendo aumento bajo amenazas. Señores, no jueguen con los jubilados y pensionados.

ELECCIONES

El clima de violencia en el Ecuador y la incertidumbre que se cierne sobre Guatemala, es lo que preocupa a la población de ambos países, hoy que será un domingo de elecciones. ¡Que la fiesta se haga en paz!

ABOGADOS BAJO ACOSO

Me mandan esto: La Superintendencia de Sujetos No Financieros insiste en aplicar requisitos que les exigen a los abogados tener “perfil financiero” y hacer “análisis transaccional” de las operaciones de las sociedades y fundaciones que son sus clientes, a pesar de que los abogados son regulados como sujetos no financieros y por definición no son idóneos para analizar transacciones financieras. ¿Quién entiende, GAFI?

CON REGISTRO

Dice que las empresas de telefonía móvil que operan en Panamá, tienen un plazo de 90 días, para establecer la implementación del registro y conservación de datos personales de los propietarios de chip o tarjeta SIM con líneas de prepago. ¡Ay padre!

DE TERCERO

El partido del Loco, Realizando Metas, pasó a ser la tercera fuerza política del país y desplazó al cuarto lugar al Partido Panameñista. Realizando Metas tiene 245,302 miembros y el Panameñista 244,622 adherentes. ¡Y va por CD!

MEMBRESÍA

Dice el Tribunal Electoral que en el país hay 1,706,120 inscritos y que el PRD continúa encabezando la lista con 718,665 miembros. Le sigue CD con 289,457 miembros.

LA ACUSACIÓN

Un comité del senado norteamericano acusó a Credit Suisse de no haber investigado correctamente cuentas de nazis en la cual manejaban activos robados a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Viva Europa y viva la OCDE. ¡Pero Panamá en las listas!

¡QUÉ BLANQUEO!

RiskScreen reporta que la policía de Singapur acaba de descubrir un esquema de blanqueo de activos, en el que participaron varias entidades bancarias, por más de mil millones de melones. Las apuesta es que hay bancos europeos involucrados (como siempre) y que, como miembro de la OCDE y país desarrollado, ningún organismo los pondrá en su lista de colores.

DIÁLOGO

Dice que zumbaron a Joaquín Villar como moderador del diálogo por la Caja de Seguro Social y modificaron el sistema de votación. Que solo tendrán voto los representantes de los empresarios, los trabajadores y el Gobierno.

FUERA DE SERIE

Me llegó esto: “Hay funcionarios públicos que merecen reconocimiento. Generalmente en las oficinas públicas la atención es pésima, pero en la Junta Comunal de Chame existe un oasis de excelencia. Tal es el caso de Yusa, Yari e Itzel. Sencillamente son muy buenas. Ojalá las imitaran por el resto del país”. ¡Aplausos!

ESTUDIO INTERESANTE

Un estudio llevado a cabo en Baltimore, USA, determinó que los árboles en las ciudades, además de albergar ardillas, reduce la criminalidad. Los investigadores utilizaron datos reales de Spotcrime y los superpusieron con imágenes satelitales de alta resolución y así sellaron su estudio.

ESTUDIO INTERESANTE II

El estudio dice que el aumento del 10 por ciento en árboles, equivale a la disminución del 12 por ciento de la delincuencia. Bueno Pino, en vez de comprar más armas, ponga a los policías a sembrar árboles y veremos los resultados.