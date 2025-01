La Llorona del 10 de enero de 2025

FIRMEZA ANTE TODO

SOBRE RUEDAS

Por ejemplo, también ayer 9 de enero toda la flota de MI BUS llevaba en el cintillo frontal la frase EL CANAL ES NUESTRO. La gente en las paradas aplaudía!!! Y no faltaron gritos de Viva Panamá!!!!!!

TRUMP vs LA OTAN

Y ya no en nuestras tierras, pero casi sobre el mismo tema, vale la pena recordar que el Tratado de la Organización del Atlántico Norte firmado por el Presidente Truman en 1949 se fundó como una alianza militar para garantizar la integridad territorial de sus miembros. Ahora el que representará a unos de los países principales en la OTAN, amenaza con anexarse Canadá y Groenlandia.

TRUMP vs LA OTAN II

TRUMP vs LA OTAN III

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Ya que hablamos de Europa, me dicen que si el designado embajador en el Reino Unido no pasa la ratificación en la Asamblea por los efectos adversos de los “medicamentos” sería bueno que lo recomienden para encargarse del descorche en los diferentes eventos gubernamentales. Malvados!!!!

EL NIDO DE AGUILAS

Y ayer también, en el Nido de Águilas, otrora Glorioso Instituto Nacional, pasaron un rato de mal gusto provocado por los “Sin luchas no hay victorias” porque armaron su tarima mientras se realizaba el evento conmemorativo en el aula máxima. Por cierto, por allá no quieren ver ni en pintura al Chacalde. No le perdonan su media ley seca.