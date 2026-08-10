La Llorona del 11 de agosto de 2026

CONTRATITOS

Me cuentan que un director de una entidad anda amarrando contratos para proyectos nuevos y para retomar obras inconclusas con una empresa que ha estado en el ojo de la tormenta y que, de construcción, sabe lo que un albañil de astrofísica. ¡Vaya compañía para terminar obras!

ESTRUCTURA NUEVA

En un ministerio se pusieron creativos con la estructura: movieron direcciones de un departamento a otro y, para hacerlo, echaron mano de una resolución que todavía no ve la luz en la Gaceta Oficial. Lo curioso es que la estructura está establecida por decreto ejecutivo. ¿Será que ahora una resolución tiene más peso que un decreto?

LA JUGADA

La comidilla en el ministerio es que el cambio de estructura no solo tendría un tufillo a ilegalidad, sino también un propósito bastante “noble”: abrirle la trocha a contratos y pagos de proyectos que, casualmente, no pasan por el transparente —y a veces incómodo— proceso de contrataciones públicas. ¡Qué conveniente!

DEMANDA

El diputado Cedeño, el calvo, se fue a la Cortesana y presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Policía Militar del chacalde. Una acción similar de Dios y Patria fue bateada de entrada por los magistrados. Si esta vez la admiten, Jaime tendrá que revisar con lupa la calidad de los abogados de la institución.

SISMO JUDICIAL

El Ministerio Público madrugó al exdirector de la DGI y lo allanó tempranito, justo cuando otro “sismo” sacudía a Panamá y Colombia. Es investigado por los posibles delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en un caso en el que se habla de una lesión patrimonial al Estado de 724,682 billullos.

OTRO QUE SE VA

El embajador español Guzmán Palacios Fernández ya tiene las maletas listas para regresar a la Madre Patria, tras concluir su misión diplomática en tierras panameñas. Antes de emprender el vuelo, decidió hacer una última parada en La Decana para hablar sin rodeos. No se pierda mañana la entrevista.

CONFERENCIA

El catedrático sacará el jueves el micrófono en la sede del Ministerio de Gobierno, en el Casco Antiguo, para hablar sobre el proceso que adelanta rumbo a la Constituyente. Habrá que ver qué cartas pone sobre la mesa y quiénes aparecen en primera fila.

LÍO ITALIANO

El que volvió a sacudir el radar mediático es el empresario italiano Valter Lavitola, viejo conocido en Panamá. Ahora su nombre vuelve a sonar en Italia, donde lo señalan como presunto cerebro de un atentado con bomba contra un destacado periodista de televisión. Y no, no es novela italiana.

REGISTRO ELECTORAL

Por los lados de la Plaza de la Democracia ordenaron actualizar la residencia electoral de cuatro ciudadanos que fueron sancionados por declarar dolosamente que residían en un corregimiento distinto al de su verdadera residencia. Se les acabó el juego vivo electoral.

RESTAURACIÓN

El ministerio culturoso, junto con la comunidad religiosa y la sociedad civil de Natá, mete mano a la restauración de la Basílica Menor de Natá de los Caballeros, de cara a su eventual reconocimiento como Basílica Pontificia. Una joya histórica, cultural y religiosa que merece recuperar todo su brillo.

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