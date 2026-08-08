La Llorona del 9 de agosto de 2026

CREATIVO

Me dicen que uno de los implicados en el caso Pandora también estuvo metido en el escándalo de la planilla de la Caja maltratada. Como trabaja en el mundo de la creatividad, andaba imaginando fórmulas para sacar fondos de las dos entidades que más chenchén recaudan en el Estado.

ROTACIÓN

Por los pasillos de la Cueva de la 5 de Mayo, la comidilla son los despidos que ha ordenado Shirley. Dicen que entre los cesados hay funcionarios que sí cumplían con su trabajo y que, al final, el verdadero objetivo sería abrir espacios en la planilla para acomodar a los suyos.

POR FUERA

Me cuentan que el director del Departamento de Equipo de un ministerio fue por fuera esta semana. Al parecer, no estaba nada contento con lo que venía observando en torno a unas contrataciones de equipo pesado. La olla apenas empieza a calentarse y pronto podría destaparse un escándalo.

RUMBÓN

Un viceministro estuvo de plácemes esta semana y la celebración fue por todo lo alto. El fiestón se armó en su propia oficina y tuvo como invitado de lujo a El Escorpión de Paritilla, quien puso a sonar el acordeón para festejar la vuelta al sol del funcionario.

ASESOR O BOTELLA

Uno de los asesores del chacalde, que se embolsa 4 mil billullos al mes, parece tener la agenda más cargada para sus proyectos privados que para las necesidades de la Chacaldía. Esta semana lo vieron por los lados de la tierra de Urracá, muy aplicado, pero en su negocio particular. ¡Tremendo prospecto!

DESCONTROL

Le piden a las autoridades agropecuarias que pongan la lupa sobre el glorioso INA, porque no estarían cumpliendo con la Ley 168. El director encargado tiene al mando a una funcionaria más enfocada en investigaciones administrativas que en poner orden, mientras la institución sigue en caos.

A LA CAZA

Por los lados del Partido Popular andan tirando la red y haciendo guiños a potenciales candidatos presidenciales jóvenes. Tienen en la mira a dos figuras muy activas en redes sociales: uno ocupa un cargo de elección popular y el otro es un empresario que no pierde oportunidad para estar en el radar.

CÁLCULO DIGITAL

Me cuentan que la implementación de la licencia digital se atrasó porque en la DGI trabajaron a todo pulmón en la parte tecnológica, pero descuidaron un pequeño detalle que terminó siendo grande: el andamiaje legal relacionado con la protección de datos. Apenas concluyan ese trámite, las licencias estarán en el celular.

BOICOT FERIAL

Los bocatoreños están que echan chispas por la jugada política de un diputado suplente en la Feria del Mar, una tradición que se realiza cada octubre. Mueve sus fichas para que el evento no se haga este año, simplemente porque el presidente del patronato no milita en su partido.

JUNTA DISCIPLINARIA

En el seno de Dios y Patria ya tienen designados a los miembros de la Junta Disciplinaria Superior, conformada por tres comisionados principales, un comisionado y dos subcomisionados suplentes. Su labor será investigar y procesar a los policías que se salgan de la línea disciplinaria.

RANCHO ARDIENDO