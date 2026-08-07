La Llorona del 8 de agosto de 2026

DESCONTENTO TOTAL

Si la intención de los padrastros de la patria, del camarón legislativo colado en las reformas al Reglamento Interno era encender la indignación ciudadana, dieron en el clavo. El descontento crece como la espuma y el oficialista Realizando Metas empieza a mostrar de qué está hecho.

POLITIQUERÍA

La crisis financiera que golpea al Municipio de San Miguelito tiene a más de un padrastro de la patria pescando en río revuelto. En lugar de empujar una salida por el bien de su circuito, prefieren hacer politiquería con la esperanza de ver caer a Irma. Lo triste es que quienes terminan pagando los platos rotos son sus propios electores.

ACUSACIÓN

Ahora que el Ministerio Público cerró la investigación contra el exvicepresidente Carrizo, todas las miradas apuntan al siguiente paso en los pasillos de la justicia: la presentación de la acusación. Ya veremos de qué cuero sale más correa.

CORREOS FRAUDULENTOS

En la DGI, cuando no es Chana, es Juana. Después del escándalo de los créditos fiscales ficticios, ahora aparecen correos electrónicos fraudulentos que prometen supuestas devoluciones de impuestos. La entidad ya encendió las alarmas y pidió a los ciudadanos no caer en el juego de los estafadores.

LO MALO

Le mandan a decir a Dino que está muy bien modernizar los servicios de salud, como sacar cita médica por teléfono, pero si los asegurados llaman y nadie les contesta, es casi lo mismo que madrugar y hacer una larga fila con la esperanza de conseguir una cita.

LO BUENO

No todo es malo en la Caja maltratada. Dino sacó pecho por la labor del equipo del Programa Nacional de Trasplante Hepático, que en 15 años ha realizado 110 trasplantes. Más allá de la cifra, son 110 nuevas oportunidades de vida.

CIERRE TEMPORAL

Si piensa salir este fin de semana, tome nota. Desde las 9:00 de la noche de hoy y hasta la madrugada del lunes habrá cierres parciales en el Corredor Sur por el izaje de vigas de la ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo. Después no diga que nadie le avisó.

MODO IA

Al parecer, la juventud panameña le está apostando a las carreras tecnológicas. La UTP registró una cifra récord de estudiantes de primer ingreso para iniciar el año académico 2027. La inteligencia natural se está poniendo al día para dominar el mundo de la inteligencia artificial.

AUDITORÍA

Por los lados de la entidad de la beneficencia solicitaron una auditoría a la Contraloría para medir el impacto que tuvieron la Lotto y el Pega 3 en la venta de los históricos billetes y chances. Ya que van a revisar los números, no estaría de más que también determinaran si hubo o no lesión patrimonial al Estado.

INSOPORTABLE

Me escribe un residente de San Francisco indignado con un restaurante de la vía Porras. Uno de sus empleados tiene la mala costumbre de, cada noche, al salir, poner a rugir la tronera de su moto. El escándalo es tal que despierta a toda la vecindad. Han llamado a la junta comunal, pero, hasta ahora, nada.

DESHIELO