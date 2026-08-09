La Llorona del 10 de agosto de 2026

ESPALDARAZO

Al parecer, la propuesta del diputado Alaín de crear una nueva entidad del agua y meter sus proyectos en la Ley de APP cayó parada en el gobierno paso firme. Todo apunta a que la iniciativa tendrá su respectivo espaldarazo oficial.

SUSTENTACIÓN

El ministerio del chenchén aterriza mañana en la cueva de la 5 de Mayo para sustentar el Presupuesto y arrancan las vistas presupuestarias. A los padrastros y madrastras de la patria les quedan dos meses y medio para darle el visto bueno; de lo contrario, les tocará volver a la cueva en sesiones extraordinarias.

ROLES

Shirley parece más ministra de Desarrollo Social que presidenta de la cueva de la 5 de Mayo. Se la pasa entregando “donaciones” y, por supuesto, exhibiendo las “ayudas” en sus redes sociales. Lo curioso es que ahora, como mandamás de la cueva, esas giras “filantrópicas” se han vuelto más frecuentes.

DECISIÓN

Por los lados de la cueva de la 5 de Mayo, todas las miradas están puestas en el tercer debate de las reformas al Reglamento Interno, luego del mamotreto aprobado en segundo debate, que sigue levantando ronchas. Todo apunta a que los partidos oficialistas volverán a darle el “go”.

LOTERÍA CLANDESTINA

La entidad de la beneficencia tendrá una lucha titánica contra la lotería clandestina. Los paisanos llevan buen trecho recorrido en el negocio y se las ingenian de lo lindo. Me cuenta un asiduo jugador que hasta venden billetes “armados”: el cliente arma los cuatro números, simplemente los pide y, si salen, son 2 mil billullos.

EN LA MIRA

El lío del chacalde por los abusos de los policías municipales también puso en el ojo ciudadano a la defensora Ángela Russo, por su tardía reacción y la ambigüedad con que ha manejado el caso. Le recuerdan que es la defensora del Pueblo, no la magistrada que solo habla a través de sus fallos.

BONO DE FIN DE AÑO

El ministerio cuidador del ambiente aprobó un bono de 300 billullos que se pagará en diciembre para “enfrentar la carga económica de los gastos de fin de año”. El beneficio será para los funcionarios que hayan ingresado hasta el 31 de julio de este año. Los altos mandos quedan dentro de la colada.

DELEGAN FUNCIONES

Ya que hablamos del ministerio cuidador del ambiente, delegaron en la Secretaría General y en la Oficina de Recursos Humanos la firma de los documentos administrativos relacionados con el pago de la prima de antigüedad de sus funcionarios.

CÁMARA VIGILANTE

Residentes de un distrito del West están inquietos porque, al parecer, las cámaras de videovigilancia estarían siendo usadas para espiar a los “enemigos” de las autoridades alcaldicias. La sospecha creció luego de que un ciudadano fotografiara una pipa de coco y, posteriormente, circulara en redes una imagen suya tomando la foto.

A CUENTAGOTAS

Residentes de Volcán, en la altiva provincia, están que trinan contra Tercero porque lleva un mes con el “cierre temporal” del agua potable por sectores. Los comercios ya no saben qué hacer y, ante tanta sequía, la queja llegó hasta la Asep, que le pidió explicaciones al IDAAN.

EFECTO CLIMÁTICO