La Llorona del 14 de enero de 2025

ENCUESTA DE ‘LA DECANA’

Y APARECIÓ EL DIPLOMA

En una reunión reciente, el rector de la universidad de los mares, que estuvo en la palestra por denuncias y violaciones al proceso electoral, encontró su diploma. Dijo que se le perdió por 24 años y por eso no lo presentó al postularse como candidato. Ufff, difícil de creer, pero voy a preguntar si eso tumba las denuncias.

EL PARTIDO POPULAR SE RENUEVA

En medio de tensiones internas, en los próximos días el Partido Popular, que dicen cabe en un Picanto, va a renovar sus cuadros directivos. Corren las apuestas de que en vez de salir fortalecidos saldrán debilitados. Y esta vez no tendrán a Martín, que fue quien los salvó de la extinción.

SIN CHENCHÉN

REACCIÓN TARDÍA

Y hablando de Conato, nunca vieron venir el golazo que les metió Aniano, el representante del gremio en la junta de la Caja Maltratada, y ahora salen con amenazas de acciones y medidas para que ese tipo de situaciones no se repitan. Dicen que detrás de eso está la mano peluda del expirado. ¡Ya pasó Juan!

TRAS LA CORTINA

Soplan vientos de guerra entre los teatristas del patio por los codiciados premios Escena que ellos mismos organizan. La papa se pone más caliente cuando no hay suficientes obras inscritas para elegir a los ganadores.

NI ALLÁ NI ACÁ

Mudaron las atenciones del hospital pediátrico de la vía España para la moderna Ciudad de la Salud y suspendieron las cirugías programadas y electivas. A los familiares de los pacientes no les dieron ninguna explicación. No demoran en salir los galenos con las jornadas pagadas extras para recoger algo de chenchén.

CRUDA REALIDAD

Me cuenta uno que sabe del tema municipal que desde que se fue el GobierNito más del 50 % de los municipios no pagan las primas ni las cuotas obrero-patronales, ni los décimos. Solo hay chenchén para la rosca de los burgomaestres. Mi madre!

SUPERSECRETARIA

ENGAVETADOS

Me dice uno que no tiene oficio, que el caso del asesor Alcibiades Pitufo Vásquez no es el único ñame que tiene su cuartelito de invierno asegurado, que revisen las jefaturas en el Tribunal de Cuentas y encontrarán nombres conocidos del directorio del partido de la Yeya en el que manda Blandoncito.