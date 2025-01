La Llorona del 15 de enero de 2025

VEA PANAMÁ

PATINAZO

A PASO LENTO

Y siguiendo con la Caja maltratada, los diputados solo han visto 50 artículos de los 200 del paquete de reformas. Hay consenso en 40. El asunto se complica por el receso declarado y porque solo han hablado las bancadas del PRD y Vamos; el resto no ha dicho “esta boca es mía”. Aún no se puede hablar de los votos.

QUÉ GANAN

LO MISMO DE SIEMPRE EN MEDUCA

Todos los años se repite lo mismo en el Ministerio de Educación. Que si las capacitaciones de verano de los profesores, que si la plataforma está caída, que no alquilaron servidores, que no salen los centros de capacitación, que los facilitadores no tienen los videos de inducción, etc. Ay, Lucy querida, te toca duro, pero hay que avanzar.