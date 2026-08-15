La Llorona del 16 de agosto de 2026

Me cuentan que un padrastro de la patria se apareció por San Felipe para negociar la revisión de la controvertida ley que modifica la protección de los arrecifes coralinos, pero fracasó en el intento y salió más encrispado que gato en techo de zinc. Juró que pasará la norma por insistencia.
El padrastro de la patria que salió con el hígado revuelto de San Felipe logró que un alto funcionario, con quien mantiene una buena relación, le filtrara información sensitiva con la que pretende mover el avispero y generar una crisis a lo interno del gobierno del Paso Firme.
El lío entre un banco tico y una empresa panameña por un reclamo de pago ya escaló hasta la embajada en Clayton. El representante de la empresa, que reclama unos 500 mil billullos, pidió la intervención de una de las potencias. ¡El pleito ya tomó vuelo internacional
El chacalde, mientras repartía pizza a los exfuncionarios que reclamaban el pago de la prima de antigüedad hace unas semanas, movía los hilos por otro lado: anda pidiendo al juez de paz que sancione a los funcionarios que le armaron el tamborito en la Chacaldía.
Me cuentan que, en el Consejo Municipal, los ediles que no están cuadrados con el chacalde prefieren no cuestionar su gestión, porque quien abre la boca corre el riesgo de que le cierren el grifo de los fondos de la descentralización.
Al parecer, la deuda que tienen pendientes las instituciones públicas, incluidos el Gobierno central y los gobiernos locales, en concepto de prima de antigüedad es millonaria. Una revisión rápida en dos ministerios supera los 100 millones de billullos.
Me dicen que a dos funcionarios acreditados en una embajada de Centroamérica, a quienes todos conocen como los “Sugar Daddy”, ya les están preparando la baja. Como no son de carrera diplomática, el trámite sería más sencillo: maleta, pasaje y ¡hasta luego!
Por los lados del Partido Popular ya recibieron, de primera mano, la explicación sobre cómo se cocina el proceso para convocar una Asamblea Constituyente. El catedrático Bernal se reunió con los miembros del colectivo y puso sobre la mesa los detalles de esta jugada política.
Ahora que Lucy abandonó el barco de la educación, algunos docentes ponen sus esperanzas en que Ventura Vega escuche su reclamo: dicen que fueron despedidos injustamente y que, por no poder pagar las hipotecas, algunos hasta han perdido sus viviendas. La Cortesana ya ordenó reintegrar a varios.
Me dicen que el alcalde de Bocas del Toro, después del zafarrancho que armó en el Consejo Municipal, alineó maletas y salió rumbo a una isla caribeña a visitar al Babalao. En el parque Bolívar, la comidilla es que el viaje no fue precisamente de placer, sino a pedirle al santero una ayudita para resolver unos cuantos problemitas.
En la Cueva de la 5 de Mayo se cocina una propuesta de ley que busca meterle un alivio al bolsillo: hasta un 20 % de descuento en la compra de medicamentos para menores de 12 años. Y que nadie se asuste en las farmacias: el descuento no saldrá de su caja, pues recibirán un crédito fiscal del 100 %.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
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