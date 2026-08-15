La Llorona del 16 de agosto de 2026

PATALETA

Me cuentan que un padrastro de la patria se apareció por San Felipe para negociar la revisión de la controvertida ley que modifica la protección de los arrecifes coralinos, pero fracasó en el intento y salió más encrispado que gato en techo de zinc. Juró que pasará la norma por insistencia.

CARNAL

El padrastro de la patria que salió con el hígado revuelto de San Felipe logró que un alto funcionario, con quien mantiene una buena relación, le filtrara información sensitiva con la que pretende mover el avispero y generar una crisis a lo interno del gobierno del Paso Firme.

LA CARTA

El lío entre un banco tico y una empresa panameña por un reclamo de pago ya escaló hasta la embajada en Clayton. El representante de la empresa, que reclama unos 500 mil billullos, pidió la intervención de una de las potencias. ¡El pleito ya tomó vuelo internacional

DOS CARAS

El chacalde, mientras repartía pizza a los exfuncionarios que reclamaban el pago de la prima de antigüedad hace unas semanas, movía los hilos por otro lado: anda pidiendo al juez de paz que sancione a los funcionarios que le armaron el tamborito en la Chacaldía.

DE TERROR

Me cuentan que, en el Consejo Municipal, los ediles que no están cuadrados con el chacalde prefieren no cuestionar su gestión, porque quien abre la boca corre el riesgo de que le cierren el grifo de los fondos de la descentralización.

PRIMA MILLONARIA

Al parecer, la deuda que tienen pendientes las instituciones públicas, incluidos el Gobierno central y los gobiernos locales, en concepto de prima de antigüedad es millonaria. Una revisión rápida en dos ministerios supera los 100 millones de billullos.

DE BAJA

Me dicen que a dos funcionarios acreditados en una embajada de Centroamérica, a quienes todos conocen como los “Sugar Daddy”, ya les están preparando la baja. Como no son de carrera diplomática, el trámite sería más sencillo: maleta, pasaje y ¡hasta luego!

CONSTITUYENTE

Por los lados del Partido Popular ya recibieron, de primera mano, la explicación sobre cómo se cocina el proceso para convocar una Asamblea Constituyente. El catedrático Bernal se reunió con los miembros del colectivo y puso sobre la mesa los detalles de esta jugada política.

ESPERANZA

Ahora que Lucy abandonó el barco de la educación, algunos docentes ponen sus esperanzas en que Ventura Vega escuche su reclamo: dicen que fueron despedidos injustamente y que, por no poder pagar las hipotecas, algunos hasta han perdido sus viviendas. La Cortesana ya ordenó reintegrar a varios.

VIAJE

Me dicen que el alcalde de Bocas del Toro, después del zafarrancho que armó en el Consejo Municipal, alineó maletas y salió rumbo a una isla caribeña a visitar al Babalao. En el parque Bolívar, la comidilla es que el viaje no fue precisamente de placer, sino a pedirle al santero una ayudita para resolver unos cuantos problemitas.

DESCUENTO INFANTIL