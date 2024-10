La Llorona del 16 de octubre de 2024

ETANOL CARIOCA

¿Quién estará detrás del negocio de etanol en Panamá? Al parecer, el jefe de energía quiere traerlo listo desde Brasil, pero me dicen que, según la ley, debe ser producido aquí en el país y las estimaciones son de que generaría 50.000 empleos que pondrían chenchén en el bolsillo de los panameños. ¡Qué pasó, Juan!

HARINA TURCA

Me cuenta un panadero que al país está entrando una harina procedente de Turquía... las preguntas obligadas son si cumple con los parámetros de importación y ¿qué pasó con las empresas nacionales? ¿Será que alguien nos aclara este tema?

PERSPECTIVA ESTABLE

DESCENTRALIZACIÓN

Al parecer, la rapiña que hubo durante el gobierNito no termina de tocar fondo. Dice Roxana que el viernes presentará las primeras denuncias sobre irregularidades en el uso de los fondos de la descentralización, porque en algunas juntas comunales no hay registro de en qué se gastaron el chenchén.

SOBERBIA

SUGERENCIA

Con este revuelo de la decisión de Lucy de salirse de la prueba PISA, algunos han sugerido que el gobierno paso firme también debe salirse del Parlacen. Que, por lo menos, la prueba de la OCDE mide los avances en ciencia, matemática y lectura en las escuelas, mientras que la cueva no aporta nada. ¡Ya nos salimos una vez y la decisión fracasó!

OBSERVADOR

APOYO ARGENTINO

Me cuentan que Mariano Vergara, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Argentina, se comprometió a apoyar con votos a Panamá en los organismos internacionales, y que el gobierno paso firme también haría lo mismo. El che estuvo en Panamá por 24 horas reunido con el vicecanciller

CÁRCELES AL TOPE

RADIO PANAMÁ

RADIO PANAMÁ II

SAUNA

Me cuentan los usuarios del Metro que los tramos subterráneos se han convertido en un verdadero sauna. Los acondicionadores de aire no están funcionando y el calor cada vez es más insoportable. Esperan que el moderno sistema de transporte no se convierta en una pesadilla.