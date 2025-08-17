La Llorona del 17 de agosto de 2025

01. BUROCRACIA SOSPECHOSA

Donde nada ha cambiado y se mantienen las prácticas de siempre es en la Anati, porque los trámites son lentos y burocráticos. Se mantienen los mismos funcionarios de siempre y todo se empantana. Aunque me dicen que las amistades del jefe tienen paso expedito.

02. NEPOTISMO SALUDABLE

Me cuentan que una directora de la Caja maltratada del West puso a su cónyuge de jefe en una unidad y que un coordinador general nombró a sus dos hijos: uno en el interior del país y el otro en la capital. El nepotismo goza de buena salud.

03. VOTO DE CASTIGO

Me dicen que, por el elefante blanco, aplicaron el voto de castigo porque la nómina única para elegir a la nueva directiva de la Asociación de Médicos Especialistas no alcanzó la cantidad mínima para proclamarse ganadora.

04. ESPACIO POLÍTICO

Los chorreranos están en pie de guerra porque el alcalde quiere sacar a los funcionarios de MiCultura que laboran en la biblioteca pública y enviarlos a Capira y Arraiján. El problema es que son los funcionarios que saben de literatura y hasta organizan actividades culturales, mientras que los funcionarios del Municipio andan perdidos. Preguntan si es que quiere esos cargos para nombrar a su gente.

05. ARQUITERROR

Me cuentan que las aceras de la calle Ricardo Arias, en la antigua área bancaria, quedaron privatizadas porque nadie puede caminar por allí: un local las usa como valet parking y ni hablar de la cantidad de motos que están esperando pedidos. Piden a la “Chacaldía” que haga algo.

06. SIN PROPAGANDA POLÍTICA

La “chiquilla” Janine impulsa una iniciativa legislativa que prohíbe nombres, retratos, placas y símbolos de políticos o empresarios en oficinas, escuelas, hospitales, puentes y demás espacios públicos. Dice que el Estado no necesita propaganda, sino ética, transparencia y respeto al bien común.

07. RECLAMO

La que sigue reclamando a las autoridades del Minsa por el traslado de la Dirección Regional de la entidad de La Chorrera a Arraiján es la chorrerana Patsy Lee. Dice que la entidad continúa en una instalación al borde del colapso, solo por el capricho de mudarla y negarse a reubicarla en el mismo distrito. Que en el Nicolás Solano siguen falleciendo personas por negligencias, mientras hay salas de operaciones cerradas.

08. OBSTÁCULOS

Los bocatoreños que quieren ver la provincia crecer se topan con que la directora regional de la Contraloría pone obstáculos a los refrendos de los contratos que por ley le corresponden. Dicen que cuando no es una tilde que falta en el contrato, sale con una explicación kafkiana y manda los documentos a la avenida Balboa.

09. EL SUEÑO ETERNO

Me dicen que hay contratos laborales que están durmiendo el sueño eterno esperando la firma de la directora. Mientras tanto, los funcionarios saltando garrocha porque el chenchén no llega.

10. EN LA MESA

Durante este fin de semana se han sentado en la mesa los productores, el Gobierno y la Asamblea Nacional para analizar el impacto de la entrada de Panamá al Mercosur. Hay mucha preocupación en la campiña por el efecto que tendría en la producción nacional

11. VEREDICTO

La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del próximo 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable o no de haber tramado un golpe de Estado contra el camarada Lula. De ser culpable, el exmandatario enfrentaría penas de cárcel de hasta 40 años