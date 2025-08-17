La Llorona del 17 de agosto de 2025

<b>01. BUROCRACIA SOSPECHOSA</b> Donde nada ha cambiado y se mantienen las prácticas de siempre es en la Anati, porque los trámites son lentos y burocráticos. Se mantienen los mismos funcionarios de siempre y todo se empantana. Aunque me dicen que las amistades del jefe tienen paso expedito.<b>02. NEPOTISMO SALUDABLE</b> Me cuentan que una directora de la Caja maltratada del West puso a su cónyuge de jefe en una unidad y que un coordinador general nombró a sus dos hijos: uno en el interior del país y el otro en la capital. El nepotismo goza de buena salud. <b>03. VOTO DE CASTIGO</b> Me dicen que, por el elefante blanco, aplicaron el voto de castigo porque la nómina única para elegir a la nueva directiva de la Asociación de Médicos Especialistas no alcanzó la cantidad mínima para proclamarse ganadora.<b>04. ESPACIO POLÍTICO</b> Los chorreranos están en pie de guerra porque el alcalde quiere sacar a los funcionarios de MiCultura que laboran en la biblioteca pública y enviarlos a Capira y Arraiján. El problema es que son los funcionarios que saben de literatura y hasta organizan actividades culturales, mientras que los funcionarios del Municipio andan perdidos. Preguntan si es que quiere esos cargos para nombrar a su gente.<b>05. ARQUITERROR</b> Me cuentan que las aceras de la calle Ricardo Arias, en la antigua área bancaria, quedaron privatizadas porque nadie puede caminar por allí: un local las usa como valet parking y ni hablar de la cantidad de motos que están esperando pedidos. Piden a la 'Chacaldía' que haga algo.<b>06. SIN PROPAGANDA POLÍTICA</b> La 'chiquilla' Janine impulsa una iniciativa legislativa que prohíbe nombres, retratos, placas y símbolos de políticos o empresarios en oficinas, escuelas, hospitales, puentes y demás espacios públicos. Dice que el Estado no necesita propaganda, sino ética, transparencia y respeto al bien común.<b>07. RECLAMO</b> La que sigue reclamando a las autoridades del Minsa por el traslado de la Dirección Regional de la entidad de La Chorrera a Arraiján es la chorrerana Patsy Lee. Dice que la entidad continúa en una instalación al borde del colapso, solo por el capricho de mudarla y negarse a reubicarla en el mismo distrito. Que en el Nicolás Solano siguen falleciendo personas por negligencias, mientras hay salas de operaciones cerradas.<b>08. OBSTÁCULOS</b> Los bocatoreños que quieren ver la provincia crecer se topan con que la directora regional de la Contraloría pone obstáculos a los refrendos de los contratos que por ley le corresponden. Dicen que cuando no es una tilde que falta en el contrato, sale con una explicación kafkiana y manda los documentos a la avenida Balboa.<b>09. EL SUEÑO ETERNO</b> Me dicen que hay contratos laborales que están durmiendo el sueño eterno esperando la firma de la directora. Mientras tanto, los funcionarios saltando garrocha porque el chenchén no llega.<b>10. EN LA MESA</b> Durante este fin de semana se han sentado en la mesa los productores, el Gobierno y la Asamblea Nacional para analizar el impacto de la entrada de Panamá al Mercosur. Hay mucha preocupación en la campiña por el efecto que tendría en la producción nacional<b>11. VEREDICTO</b> La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del próximo 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable o no de haber tramado un golpe de Estado contra el camarada Lula. De ser culpable, el exmandatario enfrentaría penas de cárcel de hasta 40 años