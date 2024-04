La Llorona del 18 de abril de 2024

SE LO ENGULLE

Me comenta alguien que sabe, que un banco de capital venezolano está por engullirse a otro banco de la plaza muy activo en tarjetas. ¡Santa cachimba!

APRETANDO EL CINTURÓN

Y ya que hablamos de bancos, me aseguran que otro banco de la plaza se empezó a apretar el cinturón y está deshaciendo 300 puestos de trabajo. Que no hay cama pa’ tanta gente. ¡Santo!

UNO Y MEDIO

ESCANDALITO

COSAS EXTRAÑAS

PERLITAS

Una perla de los Swazi Leaks reportados por ICIJ, dice Paul Holden, experto en lavado de dinero : “Dubái se encuentra entre las jurisdicciones de todo el mundo que hacen que el lavado de dinero sea increíblemente fácil, que básicamente no cumplen con las disposiciones contra el lavado de dinero y donde es casi imposible ver a esas autoridades colaborando en el seguimiento de flujos financieros ilícitos...” Tierra llamando a Gafi.

DESPIDOS MASIVOS

BELLEZA

Siguen saliendo bellezas de la AMP. Me contaron que la vagancia es tal, que hay una famosa “raptada”, que no mueve un dedo para llevar documentos en correspondencia y archivo, mientras que la “Eli” arregla uñas y vende cuanto puede en las direcciones. ¡Ya no se sabe si es una institución pública o un salón de belleza!