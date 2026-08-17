La Llorona del 18 de agosto de 2026

Un director de una entidad, que pasa más tiempo jugando golf que en su oficina, ahora anda de vigilante, como guardia de prisión: instaló cámaras con sonido en todas las oficinas. Me dicen que la paranoia le está ganando el partido y ya raya en posibles violaciones a la privacidad.
Me cuentan que por los lados de Tierras Altas, en la altiva provincia, hubo una reunión de ñames con padrastro y madrastra de la patria, alcalde y otros directivos del partido. Dicen que, entre charla y charla, hasta electrodomésticos se repartieron. ¡La politiquería está que arde!
Panamá será sede este mes de la cumbre centroamericana. El jueves arranca con una conferencia de prensa y el lunes viene el plato fuerte: una ley marco sobre ciberdelincuencia. Luego desfilarán los partidos políticos, el liderazgo femenino y, para cerrar, el turismo. ¿Será que, de paso, juramentan a Gaby y Nito? ¡Agenda apretada!
Me cuentan que un agente de la Policía Municipal se apareció en el hospital donde está internado el exfuncionario agredido, haciendo preguntas al mejor estilo del G2 del noriegato. Entró a la sala, pese a que el personal de enfermería le advirtió que no podía pasar. ¡Se pasó de la raya!
El diputado Afú aprovechó la comparecencia del Siacap en la Comisión de Presupuesto para poner el dedo en la llaga: algunas instituciones no tienen presencia en Los Santos y los residentes deben viajar hasta Chitré para hacer sus trámites.
En la Comisión de Presupuesto ya se dio el primer encontronazo entre funcionarios y diputados. Al superintendente de Seguros y Reaseguros, al parecer, no le gustaron algunas preguntas de diputados de Vamos que generó un dime que te diré. ¡Y esto apenas comienza!
El robo de un celular en el parque Porras de Las Tablas, el Día del Amor y la Amistad, terminó en una serie de transacciones bancarias desde el móvil de la víctima por 276 mil billullos. Seis meses después, 13 personas fueron aprehendidas y se acabó el relajo.
El Ministerio de las Culebritas le manda a decir a la ciudadanía que elimine los criaderos del mosquito transmisor del dengue antes de que la cosa se salga de control. Este domingo habrá una jornada de limpieza en las 15 regiones del país. ¡A sacar la escoba antes de que pique el mosquito!
Las Ferias del Pueblo del IMA despertaron interés internacional. Representantes de la Agencia de Alimentos de Brasil y de la FAO andan por estos lares estudiando el modelo y, durante el fin de semana, se dieron una vuelta por varias ferias. ¡La tiendita criolla ya tiene ojos internacionales!
Catín Vásquez, quien pronto soltará el timón de la ACP, recibirá mañana la Orden Ernesto de la Guardia Hijo, que otorga la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. La distinción se entregará durante una cortesía de sala en la sede del gremio empresarial. ¡Despedida con medalla incluida!
El camarada Lula puso la barda en remojo después de ver arder la de su vecino en Venezuela. Arrancó su campaña presidencial prometiendo que, si vuelve a la Presidencia del gigante suramericano, meterá más chenchén en defensa “para que nadie invada este país para llevarse al presidente”. ¡Curándose en salud!
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros