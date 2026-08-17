La Llorona del 18 de agosto de 2026

PARANOICO

Un director de una entidad, que pasa más tiempo jugando golf que en su oficina, ahora anda de vigilante, como guardia de prisión: instaló cámaras con sonido en todas las oficinas. Me dicen que la paranoia le está ganando el partido y ya raya en posibles violaciones a la privacidad.

POLITIQUERÍA ENCENDIDA

Me cuentan que por los lados de Tierras Altas, en la altiva provincia, hubo una reunión de ñames con padrastro y madrastra de la patria, alcalde y otros directivos del partido. Dicen que, entre charla y charla, hasta electrodomésticos se repartieron. ¡La politiquería está que arde!

SESIONES

Panamá será sede este mes de la cumbre centroamericana. El jueves arranca con una conferencia de prensa y el lunes viene el plato fuerte: una ley marco sobre ciberdelincuencia. Luego desfilarán los partidos políticos, el liderazgo femenino y, para cerrar, el turismo. ¿Será que, de paso, juramentan a Gaby y Nito? ¡Agenda apretada!

G2 MUNICIPAL

Me cuentan que un agente de la Policía Municipal se apareció en el hospital donde está internado el exfuncionario agredido, haciendo preguntas al mejor estilo del G2 del noriegato. Entró a la sala, pese a que el personal de enfermería le advirtió que no podía pasar. ¡Se pasó de la raya!

QUEJA

El diputado Afú aprovechó la comparecencia del Siacap en la Comisión de Presupuesto para poner el dedo en la llaga: algunas instituciones no tienen presencia en Los Santos y los residentes deben viajar hasta Chitré para hacer sus trámites.

PRIMER ENCONTRONAZO

En la Comisión de Presupuesto ya se dio el primer encontronazo entre funcionarios y diputados. Al superintendente de Seguros y Reaseguros, al parecer, no le gustaron algunas preguntas de diputados de Vamos que generó un dime que te diré. ¡Y esto apenas comienza!

CELULARAZO

El robo de un celular en el parque Porras de Las Tablas, el Día del Amor y la Amistad, terminó en una serie de transacciones bancarias desde el móvil de la víctima por 276 mil billullos. Seis meses después, 13 personas fueron aprehendidas y se acabó el relajo.

CUIDADO

El Ministerio de las Culebritas le manda a decir a la ciudadanía que elimine los criaderos del mosquito transmisor del dengue antes de que la cosa se salga de control. Este domingo habrá una jornada de limpieza en las 15 regiones del país. ¡A sacar la escoba antes de que pique el mosquito!

DE EXPORTACIÓN

Las Ferias del Pueblo del IMA despertaron interés internacional. Representantes de la Agencia de Alimentos de Brasil y de la FAO andan por estos lares estudiando el modelo y, durante el fin de semana, se dieron una vuelta por varias ferias. ¡La tiendita criolla ya tiene ojos internacionales!

DISTINCIÓN

Catín Vásquez, quien pronto soltará el timón de la ACP, recibirá mañana la Orden Ernesto de la Guardia Hijo, que otorga la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. La distinción se entregará durante una cortesía de sala en la sede del gremio empresarial. ¡Despedida con medalla incluida!

BARDA EN REMOJO