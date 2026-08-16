La Llorona del 17 de agosto de 2026

CÓDIGO PROPIO

Le mandan a decir a la Cortesana y al Tribunal Superior que le pongan la lupa al Juzgado Liquidador de Coclé. Al parecer, la juez tiene su propio Código, porque pretende anular títulos de propiedad otorgados por la vía administrativa hace más de 50 años. ¿Será que ahora también se puede borrar la historia de un plumazo?

ATERRIZAN

Todo apunta a que esta semana aterrizará en la cueva de la 5 de Mayo el paquete de reformas electorales cocinado en la Plaza de la Democracia. Veremos si incluyeron los polémicos artículos que chocan con la Constitución y que la propia Cortesana ya ha mandado a parar con sus fallos.

VISTAS

Esta semana arranca el desfile de ministros y directores por la Comisión de Presupuesto para sustentar sus vistas presupuestarias. Habrá que mirar con lupa las letras pequeñas y los números del proyecto de ley. ¡Porque las sorpresas suelen esconderse en el chenchén!

RECONFIGURACIÓN

Ya que hablamos de reformas electorales, cobra fuerza la posibilidad de que San Miguelito pierda una curul en las próximas elecciones. En la Plaza de la Democracia y la cueva de la 5 de Mayo saben que Panamá Oeste tiene derecho a otro escaño. ¡El remezón electoral viene con calculadora en mano!

INTERCONEXIÓN

Por los lados de ETESA ya le ven el filón a la interconexión eléctrica con Colombia y preparan inversiones por unos 167 millones de billullos en proyectos para reforzar la capacidad del sistema de transmisión. ¡Hay que estar listos para que no se vaya la luz cuando llegue el negocio!

INTERESADO

No solo los colombianos tienen los ojos puestos en la interconexión eléctrica. Por Ecuador ya hacen fila para recibir energía desde Panamá, apenas se concrete el plan binacional que impulsan Colombia y Panamá. ¡La luz panameña ya tiene clientela en fila!

EXCELENCIA CIENTÍFICA

En la universidad del pueblo, que pronto estrenará autoridades, crearon el Programa de Fomento a la Excelencia Científica para impulsar proyectos de energía renovable, ambiente y desarrollo sostenible. Todo bajo el acuerdo de cooperación firmado con una empresa energética de Centroamérica.

TRANSPORTE MARÍTIMO

Me dicen que el Acuerdo de Transporte Marítimo entre una de las potencias y Panamá está por vencerse. Aunque ambos gobiernos hablaron de renovarlo, desde entonces reina el silencio. ¡Ojo, que en esos acuerdos las sorpresas suelen llegar por mar!

DISCURSO ENTRE PÓLVORA

Me cuentan que el chacalde se cabreó durante el Consejo Municipal celebrado en Panamá Viejo por las fiestas de fundación. Apenas arrancó su discurso, comenzó la andanada de fuegos artificiales y no se escuchó ni el saludo. Más de uno se pregunta: ¿fue coincidencia o una cortesía con pólvora?

RECHAZADO

La propuesta para penalizar la venta de lotería clandestina murió en su propia cuna: la Comisión de Economía y Finanzas decidió no prohijarla. Por ahora, los vendedores pueden seguir en el negocio, porque, si los agarran, las sanciones son apenas administrativas. ¡Buen negocio y poco susto!

ALERTA TEMPRANA