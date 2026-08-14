La Llorona del 15 de agosto de 2026

NUEVO IMPUESTO

Por los lados del ministerio del chenchén le están dando cabeza a cómo tapar el hueco que dejará la exoneración del ITBI para viviendas de hasta 120 mil billullos. La lupa está puesta sobre las operaciones en plataformas digitales como posible fuente para recoger el chenchén que dejará de entrar.

APAGA FUEGO

Me cuentan que Ventura Vega llegó a Educación con la misión de apagar el incendio y calmar las aguas, pero el plan, al parecer, no es dejarlo allí durante los tres años que le quedan al gobierno paso firme. Aunque hay quienes apuestan a que no saldrá de Cárdenas, porque pocos son los que quieren cargar con ese hueso.

ALGO NO CUADRA

Después del ruido que provocó la salida intempestiva de Lucy, todavía hay ciudadanos que se preguntan cómo se explica que, antes de presentar su renuncia, acudiera al Ministerio Público a denunciar un hecho relacionado con su gestión para que fuera investigado. ¿Confesión de parte, jugada preventiva o show?

SIN VICEMINISTROS

Ventura Vega arrancó su gestión al frente del Ministerio de Educación sin sus dos viceministros: uno renunció antes que Lucy y la otra, un día después. Con tantos problemas que arrastra la educación, lo que menos necesitaba el nuevo ministro era comenzar con el ministerio cojeando.

REEMPLAZO

Donde sí llegó el reemplazo de Ventura Vega fue en la Contraloría. Desde ayer, Magali Martínez ocupa el cargo de secretaria general. Uno sale por una puerta y otro entra por la otra. ¡Así se mueve la silla en el engranaje público!

PERPLEJOS

Por los lados de Azuero quedaron perplejos al ver a un diputado de la capital haciendo un video en redes sociales sobre las inconclusas remodelaciones del estadio Rico Cedeño. Dicen que el tema está más que superado, pero el estadio todavía no está funcionando.

MISTERIO ENCERRADO

En el Ministerio de Gobierno hay un misterio encerrado. La licitación de la cárcel de Divisa, prevista para el jueves, pasó sin que se moviera un clip. Y con la megacárcel de Las Garzas ocurre lo mismo: después de un mes, nadie sabe nada. Los renglones para presentar propuestas siguen en blanco en Panamá Compra.

FONDOS A LA CARTA

La Cortesana le dejó servida la bandeja a la Asociación de Municipios de Panamá al avalar la asignación de presupuesto, pese a que no está constituida como entidad pública. Y hay más: como asociación, tampoco rinde cuentas sobre el uso de los millonarios fondos que recibe cada año.

CHATARREO

La gente de Irma se puso manos a la obra: quiere sacar de las calles y aceras los autos abandonados. Y ojo al dato: si después de un tiempo nadie aparece a reclamarlos, terminarán vendidos como chatarra para recuperar los gastos del operativo. ¡Aquí hasta los carros olvidados podrían terminar dejando chenchén!

TRAMPA

Los propios ciudadanos de San Miguelito ponen el dedo en la llaga y denuncian la presencia de autos abandonados en las calles. El problema no es solo estético: algunos hasta obstruyen hidrantes y podrían convertirse en un dolor de cabeza cuando llegue una emergencia. ¡Después no digan que nadie avisó!

SE DESMORONA