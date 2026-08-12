La Llorona del 13 de agosto de 2026

COMPUTADORAS

Al parecer, la compra de computadoras para docentes que realizó el Meduca no pasó ni el primer examen de los auditores y terminó provocando un verdadero tsunami en Cárdenas. La cosa se puso tan caliente que los tres mandamases terminaron saliendo como pepita de guayaba. ¡Vaya manera de rendir cuentas!

AUDIENCIA

La que tuvo una audiencia de control fue Nadia del Río, que inició casi al mismo tiempo que concluía la de Publio de Gracia, a quien le decretaron detención preventiva.

ARRANCÓ

Martín se puso las pilas y llegó a la Plaza de la Democracia a presentar la solicitud para iniciar la formación de su partido UNE. Tiene hasta diciembre del próximo año para conseguir la legalización y meterse en la papeleta de 2029. Muchos apuestan a que, cuando cierre el 2026, ya habrá conseguido las firmas.

YAPPEOS

Ninoska, la tercera persona vinculada a la trama del exdirector de la DGI, fue asistente de la dirección de la entidad y, desde el pasado 17 de julio, había recalado en la Contraloría. Entre las pruebas que tiene la Fiscalía aparecen transferencias bancarias, incluidos yappeos, que superan los 60 mil billullos.

SOSPECHOSO

Me cuentan que periodistas han recibido llamadas desde un número de Colombia para “filtrar” información sobre el lío del exdirector de la DGI y su supuesta relación con una entidad bancaria. Hasta ahí, todo podría parecer una simple operación de filtración. Pero el detalle sabroso es otro: ya se supo quién mueve los hilos detrás de esas llamadas.

YO NO FUI

Los ñames salieron a gritar que no votaron a favor de las polémicas reformas al Reglamento Interno de la cueva de la 5 de Mayo. Pero hay un pequeño detalle que los deja retratados: en la pantalla de votación electrónica aparece que la mayoría simplemente se ausentó. ¡Qué manera tan creativa de decir que no: ni votan en contra ni se meten en el lío!

CAPACITACIÓN

Dos magistradas de la Cortesana hicieron maletas y viajaron hasta Washington para participar en un seminario sobre delitos cibernéticos dirigido a jueces penales. Lo curioso es que en la capacitación no apareció ni un solo juez penal panameño.

TENTANDO

El presi del Conep soltó la perlita: le gustaría ser presidente de Panamá. Dice que, como muchos buenos panameños, contempla la idea y que, cuando llegue el momento, tomará la decisión. Por ahora, la está pensando. Ajá. La silla de San Felipe siempre comienza así: como una simple “posibilidad”.

CALVARIO

En la Policlínica Blas Chetro Gómez, en Arraiján, una ambulancia puede tardar hasta 11 horas. Y cuando por fin aparece, resulta que no tiene camilla y toca seguir esperando. En urgencias, pacientes terminan sentados en el piso. La emergencia corre; la atención, al parecer, no.

BARREDERA

La presi de la cueva de la 5 de mayo anda limpiando pasillos y estacionamientos. Lo último ha sido la planilla, tanto que está sacando a diputados suplentes, asesores y hasta personal de las bancadas. ¿Será que es una limpieza real o aplicando el quítate tú pa ponerme yo?

PATIO LIMOSO