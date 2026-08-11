La Llorona del 12 de agosto de 2026

PRESUPUESTO

En la cueva de la 5 de Mayo arrancó el primer debate del Presupuesto del Estado y ya mandan a decir que el Palacio Justo Arosemena necesita más de 100 millones de billullos para funcionar. ¿Será que quieren tener el chenchén bien amarrado para los proyectitos que algunos diputados pretenden gestionar?

ADENDA

El que no necesitó reformas al Reglamento Interno para gestionar una adenda a un contrato vial en su circuito fue el diputado “Tito” Afú, quien salió a gritar a los cuatro vientos la hazaña de haber logrado que el ministerio tapahuecos firmara la adenda.

AL REVÉS

Me escribe un analista político para decirme que pareciera que el país marcha en reversa: un alcalde que cree que tiene en sus manos la seguridad del Estado y unos diputados que quieren gestionar obras, tarea de las autoridades locales. ¡Cada quien quiere jugar en cancha ajena! Cosas que solo pasan en Macondo.

PACTITO

Hablando de la Policía Municipal, me cuentan que el acuerdo del Consejo Municipal, aprobado por urgencia notoria, sería parte de esos acuerdos de recámara entre la mayoría de los ediles y el chacalde, que tendrían como fondo la repartición del chenchén entre las juntas comunales. ¡Calladitos se ven más bonitos!

TAMBORITO

El Consejo Municipal de San Miguelito casi termina en tinglado cuando los repre de Vamos les pidieron cuentas a sus colegas por los gastos de sus juntas comunales. La vaina se puso peluda por el tono de las palabras. ¡Cuando se habla de chenchén, la transparencia no puede bailar con los ojos vendados!

AUXILIO

Por los lados de Proteger y Servir le piden a Irma que vuelva a poner el toque de queda en algunos sectores de San Miguelito, porque la delincuencia está desatada y los uniformados ya no dan abasto. ¡La calle está pidiendo auxilio!

PISANDO BASES

En la Presidencia quisieron pisar bases con los padrastros y madrastras de la patria antes de que aterrice en la Cueva de la 5 de Mayo el paquete de reformas al sector energético. Ayer hubo una reunión entre el Ejecutivo y representantes de las distintas bancadas. Parece que quieren tener el terreno abonado antes de soltar la papa caliente.

ALERTA SÍSMICA

El Gobierno y el Instituto de Geociencias de la universidad del pueblo unen esfuerzos para implementar en Panamá la alerta sísmica de Google para dispositivos Android, como ya funciona en otros países de la región. Unos segundos de aviso pueden salvar vidas.

EL ENCUENTRO

Unos 14 ministros de Economía, Comercio e Infraestructura de Centroamérica y el Caribe se dan cita hoy en Panamá para poner sobre la mesa las oportunidades de integración logística para facilitar el comercio regional. El encuentro cuenta con el respaldo del BID.

LLEGA

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega hoy a Panamá para participar en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles. Además, se reunirá con el presi Mulino y altos funcionarios de Colombia. La visita llega con la seguridad regional y la lucha contra los cárteles como plato fuerte.

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