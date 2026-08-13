La Llorona del 14 de agosto de 2026

COMO UN MANÁ

Los padrastros y madrastras de la patria están como un maná: hasta para una cortesía de sala a un ministro arman un tamborito. ¿Tan difícil es cumplir el Reglamento Interno? Pronto tendrá uno nuevo y, seguramente, algunas de las nuevas reglas sí las cumplirán al pie de la letra, como gestionar obras comunitarias.

LA MISMA PIEDRA

Me dice un analista político que Lucy volvió a tropezar con la misma piedra, pero esta vez el porrazo fue de proporciones sísmicas. Los que quedaron brincando en un solo pie fueron algunos docentes que no la querían ver ni en pintura.

CUENTA PENDIENTE

Lucy fue por fuera, pero todo apunta a que su gestión seguirá en la palestra pública y, cuidado, que subirá y bajará escaleras: la Contraloría realiza una auditoría y el Ministerio Público investiga la compra de las laptops por 28.4 millones de billullos. ¡Demasiado chenchén para que el asunto quede en el aire!

BUEN SALTO

La salida de Lucy del Meduca fue un brinco de campeonato para Ventura Vega, quien pasó de secretario general de la Contraloría a dirigir uno de los ministerios con mayor presupuesto y proyectos. Eso sí, le tocó un hueso duro de roer. ¡Ahora veremos si aterriza de pie!

RUIDO

Al parecer, la designación de Ventura Vega al frente de Educación no cayó nada bien entre algunos ciudadanos, que en redes sociales sacaron el pedigrí del nuevo ministro y no precisamente para aplaudirlo. Los que siguen en modo silencio son los gremios magisteriales. ¿Temor, cautela o cálculo político?

CERRANDO FILAS

El que salió a ponerle el hombro a la designación de Ventura Vega como ministro de Educación fue Realizando Metas, partido que preside el asilado, quien ya ordenó a su dirigencia y a las bases cerrar filas y darle todo el respaldo al nuevo ministro. ¡Aquí no quieren gritos, quieren alineamiento!

HUELLA DIGITAL

Ahora que se destapó el lío del exdirector de la DGI, empiezan a resucitar mensajes de sus redes sociales que dejan al descubierto las contradicciones que orbitan en la política criolla. Cuando gozaba de las mieles hablaba de gente honesta que llegaba a ocupar cargos públicos. ¡Las redes tienen memoria y no perdonan!

ADMITIDA

La Cortesana ahora sí encontró argumentos para admitir la demanda de inconstitucionalidad contra la policía militar del chacalde, presentada por el diputado Cedeño, el calvo. El expediente quedó en manos del magistrado Carlos Villalobos, quien tendrá la tarea de preparar el fallo.

EN JAQUE

Tres de los nueve corregimientos del distrito especial tienen en jaque las iniciativas de Irma contra la inseguridad. La alcaldesa ya reconoció que necesita refuerzos de las entidades de seguridad y hasta evalúa imponer restricciones al tránsito. La cosa se le está poniendo color de hormiga.

ATENCIÓN SABATINA

La Caja maltratada se puso las pilas y abrirá mañana sábado sus agencias administrativas para atender a los asegurados que aún tienen dudas sobre su jubilación, a pocos días de que cierre el plazo para cambiarse de sistema. Las ventanillas estarán abiertas de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. ¡Se acabó la excusa!

POR FUERA