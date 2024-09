La Llorona del 2 de septiembre de 2024

LA DEBIDA DILIGENCIA

LA DEBIDA DILIGENCIA II

LA ASAMBLEA

Y hablando de parafernalia, lo cierto es que la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional no se mueven en las terribles aguas del narcotráfico. Entonces no es justo vilipendiarla conque está totalmente infiltrada. A defenderse señores, no dejen que los etiqueten. Que no paguen justos por pecadores. Hagan la diferencia.