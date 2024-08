La Llorona del 22 de agosto de 2024

SE ENTREGAN

NO LO QUIEREN

El que no las tiene consigo es Dino Mon, porque los grupos organizados de trabajadores no lo quieren ni en pintura. Ayer se reunieron con el Molino de Viento y se lo hicieron saber. ¡Ay padre!

SI LO QUIEREN

Pero hay sectores que si lo quieren no solo en pintura, sino actuando para salvar al cajetón y que haya chen chen para los jubilados.

LERE, LERE

ESPECIALIDAD

Alguien me dicen que con la certificación de la Cancillería sobre el Principio de Especialidad del Loco, ahora van a presentar el caso ante la Tremenda Corte que decidirá sobre la nulidad o no de lo actuado. ¡Cara...mbola!

ESPECIALIDAD II

Lo que me cuentan es que los allegados al Loco ya están comprando champaña, porque en unos días podría dejar de ser el inquilino en la embajada nica. ¡Madre santa!

LA ADVERTENCIA

EL TREN

CAIMÁN NO COME CAIMÁN

Mientras las nuevas autoridades nacionales siguen ajustándose el cilicio, la Macro Mafia holandesa hace estragos con su control sobre el narcotráfico y lavado de dinero en Países Bajos. Pero GAFI o la UE no se le ocurre ponerlos en listas de colores. Caimán no come caimán.