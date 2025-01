La Llorona del 24 de enero de 2025

PRESIDENTE DE FRANCIA EN ‘LA ESTRELLA’

No se pierda de leer hoy en nuestra edición impresa y digital la columna del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Nos aseguran que nos la dieron en exclusiva a La Decana del periodismo panameño. El llamado a la unidad para luchar por un “mundo nuevo” nos llegó a lo más profundo del corazón. Desde estas gradas damos un aplauso cerrado al mensaje del presidente galo.

Acá en nuestro patio está ocasionando mucho ruido y toda clase de especulaciones la anunciada visita del recién estrenado secretario de Estado de la potencia, Marco Rubio. El joven político, de ascendencia cubana, ha tenido una exitosa carrera en el Partido Republicano y es el primer latino en ocupar tan alto cargo en el engranaje gubernamental de Estados Unidos. El mandamás de los sindicatos panameños dice que si esta visita es para negociar, no hay nada que hacer en ese sentido porque ya se negoció el Canal hace buen rato. Ufff, esto apenas empieza.

Parece que ya están calentando motores los miembros del Colegio de Abogados para las elecciones o reelecciones de su junta directiva. Uno que no tiene oficio ni beneficio manda a preguntar si ese gremio todavía existe o si está pecho a tierra en estos tiempos tan convulsos.

El minero Zorel, en entrevista con La Decana, reveló que han enviado tres cartas formales al presidente para hablar de la mina y otros temas ambientales, pero no han recibido respuesta. Aclara que para cerrar la mina hay que ponerla a andar y luego ponerle candado. ¿Será que la cuarta carta es la vencida? Zorel sentenció que “la Corte no ordenó el cierre de la mina”; agrega que se declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato, no así la actividad minera. Voy a preguntarle a nuestro experto en esas lides.