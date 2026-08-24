La Llorona del 25 de agosto de 2026

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El recién estrenado ministro ya parece haber encontrado una buena fórmula para darle uso a los fondos público. Me cuentan que, desde ayer y hasta el jueves, tiene reuniones para unas 160 personas en un hotel rodeado de naturaleza, con desayuno y almuerzo incluidos. ¡Así cualquiera comienza con buen apetito en el cargo!

VOLVIÓ

La que volvió al Viceministerio de Infraestructura de Educación fue Delia Herrera, quien había dejado el cargo en febrero pasado para desarrollar proyectos en la Oficina de Metas de la Presidencia. Como dice la canción: todos vuelven y algunos hasta regresan a la misma silla.

PUNTO ÁLGIDO

Hablando de Educación, me cuentan que la gota que habría colmado el vaso para la salida de Lucy fue una fuerte discusión con un alto funcionario, en la que salieron a relucir acusaciones de alto calibre. Al parecer, el episodio todavía tiene capítulos por escribir.

NO PISA FONDO

Al parecer, el escándalo de la planilla de la cueva de la 5 de Mayo se resiste a tocar fondo. Cuando el tema ya parecía haber salido del radar mediático, aparece una nueva denuncia: una supuesta planilla fantasma. Panameños que figuraban cobrando en la Asamblea sin siquiera saber que estaban en la nómina.

PRIMER ASALTO

La propuesta del ministerio del chenchén para eliminar el ITBI a las viviendas de hasta 120 mil billullos ya tomó rumbo al pleno de la cueva de la 5 de Mayo. La iniciativa superó sin despeinarse su primer asalto en la Comisión de Economía y Finanzas. Veremos si en el pleno también pasa caminando.

LOS DOS EJES

La lucha contra la corrupción tiene dos ejes en la cueva de la 5 de Mayo. De un lado están los que intentan fortalecer el combate a la corrupción; del otro, los que hacen maromas para que mueran en la cuna. Hasta las dos iniciativas del procu Gómez terminaron tumbadas. Aquí, al parecer, la corrupción también tiene sus padrinos.

CORRE CORRE

Me cuentan que en algunos municipios se ha desatado el corre corre, porque funcionarios que se prestaron para inscribir de manera fraudulenta vehículos oficiales declarados como chatarra podrían terminar salpicados en las investigaciones que avanzan por los lados de la avenida Balboa.

PRESAGIO

El catedrático Bernal puso a circular en sus redes sociales una imagen de una gorra con un mensaje que bien podría terminar siendo un presagio político: “No a la reelección de nadie 2029”. ¿Será que esta frase no se quedará estampada en una gorra y terminará convertida en un artículo del proceso constituyente?

GORGOJO

Residentes de Volcán, en Tierras Altas, están que echan chispas contra Tercero, porque llevan meses recibiendo agua potable a cuenta gotas. Para hoy está prevista una reunión en la que participará la Asep, y los quejosos ya dejaron el mensaje clarito: si no hay solución, llevarán a las autoridades al sepo.

PROMESITA

Hablando de Tercero, dice que los azuerenses podrán abrir la pluma y tomar agua del grifo antes de que llegue Santa Claus. Especialistas estadounidenses hicieron sus pruebas y, en octubre, llegarán otros expertos, esta vez de Israel, para repetir el examen. Por ahora, paciencia y a esperar los resultados.

AVAL