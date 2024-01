La Llorona del 29 de enero de 2024

SIN CHA$PUCIA

Me aseguran que hay varias campañas que no tienen cha$pucia para empezar con el buen pie este tres de febrero. Que por más que busquen no encuentran. ¡Mi madre!

SIN CHA4PUCIA II

El problema, me dicen, es que los candidatos punteros fuera del Loco, no llegan al 20 por ciento y que entre ellos no se llevan diez puntos. Que los donantes esperan que conforme pase el tiempo, el que vaya despegando es al que le piensan dar gasolina, pero mientras tanto que remen como puedan, porque plata no hay. ¡Cara...mbola!