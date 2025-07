REGRESÓ A SUELO PATRIO

Me dicen que vieron al cantante de Miami en varios sitios de Panamá. ¿A quién habrá involucrado en sus canciones?, ¿hay que tener cuidado de con quién hizo los negocios?

HALÓN DE OREJAS

Me cuentan que una entidad financiera internacional ha estado halando las orejas a funcionarios por un proyecto cultural que financia, pero que pasan los años y no termina. ¡Ay, Reina!

EL VIEJO OESTE

EL VIEJO OESTE II

Resulta que el lote ya estaba inscrito en el Registro Público; el señor reclamó que le devolvieran el chenchén, es decir, los 762,32, y el Consejo Municipal aprobó devolver el billullo. Lo chistoso, por decir lo menos, es que además de que el lote ya estaba inscrito, el Concejo de Changuinola adjudicó una finca ubicada en otro distrito en el que no tiene jurisdicción.

VESTIDO Y ALBOROTADO

Me cuentan que Pandeportes se había comprometido a sufragar los gastos de pasajes aéreos a más de 30 estudiantes de Udelas a Guatemala, para participar en los Juegos Internacionales Universitarios, pero los dejó vestidos y alborotados. Les mandan a decir que no creen falsas esperanzas si no van a cumplir.