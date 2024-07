La Llorona del 29 de julio de 2024

FÚCHELE

RUIDO EN EL HATILLO

Me comentan que hay ruido en El Hatillo. Que la labor de Mayer se está viendo empañada, por algunas acciones del Secretario General. La vaina de los cheques y la de los buhoneros, por ejemplo. Ay padre!

RUIDO EN EL HATILLO II

Dice que Mayer mandó a parar una ruma de contratos que estaban listos para salir del horno, menores de 50 mil rúcanos, porque él busca ahorrar dinero, no cambiar figuritas en los negocios. ¡Madre santa, la vaina se hincha!

LA CA...RGARON

Más allá de la crítica o del mensaje social que pretendía Francia con la inauguración de las Olimpiadas, lo único que lograron con su arrogancia fue opacar a las verdaderas estrellas: los atletas que se han preparado por años. ¡Los galos no meten una!

ME ACLARAN

Martín no fue a Venezuela, lo invitó la Fundación Carter, pero no fue. Están diciendo hace rato que está allá y no es así. Para aclarar la vaina.