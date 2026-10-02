La Llorona del 3 de octubre de 2026

Al parecer, Balbina le ganó el pulso a Benicio dentro del piardi, después del dime que te diré por los cambios a las reformas electorales. La creación de una comisión para analizar la propuesta es vista como una salida diplomática para enfriar y, de paso, tumbar los cambios impulsados por el Gato.
Dice Peter Michael que, si Benicio insiste con sus travesuras de cambiar los estatutos del piardi vía reformas electorales, se lo pondrá en bandeja de plata a Martín y a Vamos. Y, cuidado, que el PRD podría llegar al 2029 sin candidato presidencial. De ser el partido más grande a convertirse en bizarra. ¡Buen salto, mi general!
Me cuentan que dos mandamases de la Plaza de la Democracia andan por Brasil, como parte de la delegación internacional de observadores de las elecciones generales que se celebran mañana en el gigante sudamericano.
Ahora que en la Plaza de la Democracia hicieron público su malestar por los cambios, en su mayoría impulsados por el dúo Benicio-Camacho, muchos se preguntan si en la cueva de la 5 de Mayo recapacitarán o harán lo mismo que hicieron con el reglamento interno. Cambiar para que nada cambie.
Me cuentan que el debate de las reformas electorales arrancará después del 12 de octubre, porque la presidenta de la cueva de la 5 de Mayo anda por la Madre Patria y dejó la orden clarita: ese tema no se toca hasta que ella esté de vuelta. ¡Primero el paseo y después las reformas!
El próximo lunes, peritos planimétricos de Medicina Legal realizarán una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, como parte de las investigaciones por el derrumbe del monumento dedicado a la comunidad china en Panamá. El caso sigue dando vueltas y, por lo visto, todavía le queda bastante camino por recorrer.
Aguadulce celebra este mes su aniversario de fundación y las autoridades ya escogieron al abanderado: nada menos que al representante en Panamá de una de las grandes potencias. Fiesta, política y diplomacia en un solo paquete. ¡Mejor combinación, imposible!
Hoy entra en vigencia la Ley 540, que formaliza la buhonería en el país y establece, entre otras cosas, un Registro Nacional de las personas que se dedican a esta actividad económica, así como un permiso de acreditación para ejercerla. ¡La buhonería también entra al papeleo!
La Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros está que arde. Hay funcionarios que todavía esperan el pago de sus liquidaciones y vacaciones acumuladas, pese a haber cumplido con sus labores. A esto se suma la sobrecarga laboral provocada por el despido de personal técnico.
Los brasileños saldrán mañana a las urnas en una contienda que tiene al camarada Lula y a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como los principales protagonistas. Todo apunta a que la pelea no se resolverá a la primera y que ambos podrían volver a medirse en el ring electoral el próximo 25 de octubre.
Me escribe una paciente para contarme que el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en la 24 de Diciembre, ha mejorado la atención, tanto en urgencias como en medicina general. Pese al aumento en la cantidad de pacientes, los servicios no han desmejorado. ¡A buena hora por los residentes de Panamá Este!
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...