La Llorona del 3 de octubre de 2026

GANA EL PULSEO

Al parecer, Balbina le ganó el pulso a Benicio dentro del piardi, después del dime que te diré por los cambios a las reformas electorales. La creación de una comisión para analizar la propuesta es vista como una salida diplomática para enfriar y, de paso, tumbar los cambios impulsados por el Gato.

EN BANDEJA

Dice Peter Michael que, si Benicio insiste con sus travesuras de cambiar los estatutos del piardi vía reformas electorales, se lo pondrá en bandeja de plata a Martín y a Vamos. Y, cuidado, que el PRD podría llegar al 2029 sin candidato presidencial. De ser el partido más grande a convertirse en bizarra. ¡Buen salto, mi general!

OBSERVADORES

Me cuentan que dos mandamases de la Plaza de la Democracia andan por Brasil, como parte de la delegación internacional de observadores de las elecciones generales que se celebran mañana en el gigante sudamericano.

RECAPACITARÁN

Ahora que en la Plaza de la Democracia hicieron público su malestar por los cambios, en su mayoría impulsados por el dúo Benicio-Camacho, muchos se preguntan si en la cueva de la 5 de Mayo recapacitarán o harán lo mismo que hicieron con el reglamento interno. Cambiar para que nada cambie.

DE VIAJE

Me cuentan que el debate de las reformas electorales arrancará después del 12 de octubre, porque la presidenta de la cueva de la 5 de Mayo anda por la Madre Patria y dejó la orden clarita: ese tema no se toca hasta que ella esté de vuelta. ¡Primero el paseo y después las reformas!

INSPECCIÓN OCULAR

El próximo lunes, peritos planimétricos de Medicina Legal realizarán una inspección ocular en el Mirador del Puente de las Américas, como parte de las investigaciones por el derrumbe del monumento dedicado a la comunidad china en Panamá. El caso sigue dando vueltas y, por lo visto, todavía le queda bastante camino por recorrer.

ABANDERADO

Aguadulce celebra este mes su aniversario de fundación y las autoridades ya escogieron al abanderado: nada menos que al representante en Panamá de una de las grandes potencias. Fiesta, política y diplomacia en un solo paquete. ¡Mejor combinación, imposible!

EN VIGENCIA

Hoy entra en vigencia la Ley 540, que formaliza la buhonería en el país y establece, entre otras cosas, un Registro Nacional de las personas que se dedican a esta actividad económica, así como un permiso de acreditación para ejercerla. ¡La buhonería también entra al papeleo!

CHISPA

La Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros está que arde. Hay funcionarios que todavía esperan el pago de sus liquidaciones y vacaciones acumuladas, pese a haber cumplido con sus labores. A esto se suma la sobrecarga laboral provocada por el despido de personal técnico.

SEGUNDA VUELTA

Los brasileños saldrán mañana a las urnas en una contienda que tiene al camarada Lula y a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como los principales protagonistas. Todo apunta a que la pelea no se resolverá a la primera y que ambos podrían volver a medirse en el ring electoral el próximo 25 de octubre.

LOABLE