La Llorona del 1 de octubre de 2026

LA VILLANA

En el piardi las cosas andan patas arriba. Ahora resulta que Balbina Herrera, quien salió a defender la institucionalidad del partido frente a una propuesta de Benicio, terminó convertida en la villana de la película para el resto de las autoridades del colectivo. ¡Qué manera tan curiosa de castigar a quien pide que se respeten las reglas!

JUGADA SUCIA

Si algo dejó claro la resolución del CEN y del CDN del piardi contra Balbina, es que Benicio les vendió una versión incompleta. Dijo que se trataba de una reunión entre dirigentes y diputados para hablar de las reformas electorales, pero omitió un detalle nada menor: la moción de censura contra la máxima autoridad del colectivo.

CONTROL TOTAL

Me escribe un analista político para decirme que no hay duda de que Benicio tiene el control absoluto del piardi y que el clientelismo en el partido de Omar está en su máximo esplendor. Cuidado, que les puede pasar lo mismo que a la Democracia Cristiana: de ser el partido más grande, a caber en un Picanto.

REINCIDENTE

Lo cierto es que Benicio lleva una década con la intención de cambiar la estructura del partido, aprovechando las reformas electorales. Balbina recordó que en 2015 ya lo intentó, pero sin mayores éxitos. Ahora, la secretaria general dice que la censura del partido no le quita el sueño ni le despeina un cabello.

DECIDIDO

El gobierno Paso Firme anunció lo que ya era un secreto a voces: la reapertura de la mina. Lo que todavía mantiene bajo siete llaves es la fecha en que arrancará la explotación y, más importante aún, bajo qué estructura legal operará la empresa. Mucho anuncio, pero todavía varias piezas del rompecabezas siguen en el aire.

PRECIO DEL BILLETE

La posibilidad de aumentar el costo del billete que vende la entidad de la beneficencia está sobre la mesa en la propuesta de modernización que Isidro Carbonell ya entregó al Ministerio del Chenchén para su próxima aprobación.

‘UBER’ AMARILLO

Por los lados de las tres T adelantan proyectos para desarrollar plataformas digitales para el transporte público de pasajeros. Ya hay cuatro bastante adelantadas, una especie de “Uber” amarillo. Pero ojo: la plataforma por sí sola no hace milagros; también hay que mejorar el servicio.

CAMBIO DE MANDO

Emilio Moreno asume hoy el timón de la universidad del pueblo por cinco años, después de una década bajo el control de Eduardo Flores. Me cuentan que el nuevo rector llega con un equipo totalmente renovado, aunque pertenece al mismo grupo del que se va.

RETIRO VOLUNTARIO

En la cueva de la 5 de Mayo adelantan el análisis de dos proyectos de ley que establecen el retiro voluntario de funcionarios que ya cuentan con la condición de jubilados o pensionados. La idea es abrir espacio para renovar la planilla estatal y, de paso, ofrecerles un respaldo económico para que den el paso al retiro.

NUEVA EMBAJADORA

La nueva embajadora de la República de la India en Panamá, Pratibha Parkar, entregó sus cartas credenciales en la Cancillería. Entre sus prioridades está fortalecer la cooperación en materia farmacéutica y estrechar los vínculos con el Instituto de Tecnología de la India. La diplomática ya llegó con la agenda bajo el brazo.

CONVOCATORIA