La Llorona del 29 de septiembre de 2026

CONFESIÓN DE PARTE

El exdiputado José Muñoz recordó, sin que le temblara el pulso, que en las reformas electorales de 2017 fue uno de los que propuso bajar del 4% al 2% la cantidad de adherentes exigida para inscribir un partido político. Lo curioso —y conveniente— es que, un año después, logró inscribir Alianza. ¡Por el pueblo y para el pueblo!

LA QUINTA PATA

Los políticos tradicionales le están buscando la quinta pata al gato para intentar tumbarle a Vamos el proceso de inscripción como partido político. Al parecer, las más de 70 mil firmas que presentó solo para solicitar el inicio del trámite dejaron a más de uno con los pelos de punta. ¡El susto es grande!

TERROR LABORAL

Me cuentan que el ambiente en el ministerio laborioso se ha vuelto tóxico. La mandamás está bajo una permanente paranoia política y al secretario general lo tiene mirando hacia la pared, como si estuviera castigado. En los pasillos ya no manda la confianza: manda el miedo. Y el observatorio anda medio tuerto.

CONFIADO

A lo interno del gobierno de Paso Firme hay optimismo de que la Unión Europea sacará a Panamá de su lista fiscal en la revisión de octubre. El encuentro del presi Mulino con la alemana Ursula von der Leyen parece haber dejado buenas señales.

NEGADOS

En la cueva de la 5 de Mayo plancharon dos propuestas que buscaban ponerle límite a la cantidad de jubilados que siguen laborando en el sector público. No pasaron ni el filtro del prohijamiento, mientras algunas autoridades se quejan de que las planillas están repletas de jubilados.

ERROR WEB

Al parecer, en la cueva de la 5 de Mayo no hay funcionario disponible o nadie ha tenido tiempo de actualizar los nombres de los diputados que integran las comisiones permanentes. Quien intenta consultar la información se topa con un error. ¡Ni la página web se ha enterado de quiénes están en las comisiones!

RESPIRAN

Los que podrán respirar un poco más tranquilos son los de la comunidad de la Unachi, porque la Comisión de Presupuesto le aprobó un traslado de partida por más de 7 millones de billullos para pagar la planilla. Desde agosto estaban esperando su quincena. ¡Por fin apareció el oxígeno!

POR CASI SE AGARRAN

En la Comisión de Presupuesto casi se caldean los ánimos entre el “chiquillo” Vega y el rector de la Unachi, Absel Navarro. Todo ocurrió cuando el rector le soltó al diputado chiricano que estaba “alejado de la realidad” al referirse a la situación del centro de estudios superiores. ¡Y ahí fue donde se calentó la cosa!

DEBATE ELÉCTRICO

En la Comisión de Comercio retoman hoy el debate sobre las reformas al sistema eléctrico presentadas por el Ejecutivo. Por los lados del sindicato de la industria eléctrica también buscan que tomen en cuenta su propuesta, que —dicen— no es contradictoria, sino complementaria.

CALADO

Aunque la amenaza del fenómeno de El Niño sigue rondando, el aumento de las lluvias ha dado un respiro a la cuenca del Canal de Panamá. La recuperación de los niveles de agua permitió flexibilizar las restricciones de calado. ¡Por ahora, los barcos aumentarán en la bahía!

EN TIERRA NIPONA