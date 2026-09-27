La Llorona del 28 de septiembre de 2026

MINORÍA

El debate de las reformas electorales en la cueva de la 5 de Mayo estará candela esta semana. Me dicen que los ñames presentán un informe de minoría que, para los entendidos, sería el intento de bajarlo a primer debate o rechazar los langostinos que metieron en primer debate.

DIBUJADO

Las reformas electorales, sin duda, han dejado retratados a los padrastros y madrastras de la patria de los partidos tradicionales. Con la cantidad de langostinos que metieron en primer debate, queda claro que las viejas mañas de la política no piensan cambiar por ahora.

PRESUPUESTO

El ministerio del chenchén acude hoy a la Comisión de Presupuesto a sustentar su vista presupuestaria, marcando el inicio del fin de este proceso, que concluye el miércoles. Todo apunta a que el proyecto volverá al Ejecutivo para meterle tijera, reajustar los números y cuadrar algunos renglones.

DESCENTRALIZACIÓN

Según datos oficiales, las juntas comunales y alcaldías han recibido un poco más de 500 millones de billullos. A primera vista, suena bien: es chenchén que mueve la economía de los municipios. Lo malo es que no hay una rendición de cuentas clara sobre en qué se gastan tantos billullos.

DOBLE FILO

Mucho se habló de la llamada descentralización paralela, pero se está usando la misma ley que aplicaron los gobiernos anteriores. O la ley es buena y funcional, o es mala y quienes hoy la utilizan podrían terminar subiendo y bajando escaleras cuando concluya la actual administración.

AGUANTADO

Me dicen que por los lados de la avenida Balboa tienen un expediente engavetado hasta segunda orden, porque si lo sacan del horno puede provocar daños colaterales y nadie quiere cargar con esa culpa. Pero de que viene, viene. Por ahora, está congelado.

USO INDEBIDO

Le mandan a decir a la Contraloría que le ponga la lupa al uso indebido de los autos oficiales. Hay funcionarios que, apenas agarran un puestecito, lo primero que hacen es poner el carro oficial al servicio de asuntos personales. Les importa un bledo la opinión pública y la mala percepción que esto genera entre los ciudadanos.

NUEVA TAQUILLA

Me cuenta un exfuncionario que hay un grupo de personas llamando para chantajear y pedir coimas, bajo la amenaza de que, si no cumplen, publicarán supuestos actos de corrupción. Al parecer, el asunto es serio y en la jugada están metidos seudocomunicadores. Piden al Ministerio Público poner la lupa.

ALÓ, ATTT

Me escribe un interiorano indignado porque en las rutas Panamá-David o Panamá-Frontera cobran el pasaje completo, aunque el pasajero se baje en las provincias centrales. Lo malo es que en la terminal no avisan que, si tomas esas rutas, tienes que pagar hasta la altiva provincia, aunque te bajes en Divisa o Penonomé.

DONACIONES FRUSTRADAS

El programa de trasplantes de la Caja maltratada se topa con una dura realidad: aunque muchas personas dejaron en vida constancia de que querían ser donantes de órganos, al final son los familiares quienes deciden y no siempre autorizan el procedimiento. Las cifras hablan solas: de 20 posibles donantes fallecidos, solo cuatro familias dieron el sí.

CONVERSACIÓN URGENTE