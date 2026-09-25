La Llorona del 26 de septiembre de 2026

PÓNGALE LA FIRMA

Vamos llegó a la Plaza de la Democracia a solicitar la inscripción de su partido. Si le validan las 70 mil firmas de respaldo, solo queda que los magistrados le pongan la firma para legalizarlo. Con razón hay apuro por aprobar que los iniciadores no puedan ser adherentes. Los “chiquillos” vienen con todo y no dejan nada al azar.

DESESPERADO

Me cuentan que por los lados del oficialista Realizando Metas andan con los nervios de punta por la avalancha de firmas de Vamos. Les mandan a decir que, en vez de andar sudando la gota gorda, mejor convoquen a elecciones internas y renueven de una vez la directiva, que ya tiene el periodo vencido.

OPACIDAD TOTAL

Shirley está aplicando en la cueva de la 5 de Mayo el mismo libreto de los partidos tradicionales. Y es que RM, por nuevo que sea, no deja de ser uno de ellos cuando se trata de manejar el primer Órgano con la mayor opacidad posible. La transparencia, al parecer, le provoca rasquiña.

JUGADA SUCIA

El último capítulo de esa opacidad se escribió el pasado jueves, cuando Shirley acudió a la Comisión de Presupuesto a sustentar los 32 millones de billullos para la cueva de la 5 de Mayo. Sesionar solo con los diputados oficialistas y a puertas cerradas, sin transmisión, deja un mensaje clarito: ¡olvídense de la transparencia!

CONTRASENTIDO

Ya que hablamos del traslado de partida para la cueva de la 5 de Mayo, es un total contrasentido sacar más de un millón de billullos de Educación y 17 millones de Salud para los padrastros de la patria. Sería bueno que el ministerio del chenchén explique bien esto, porque de Shirley y sus aliados ya sabemos que la transparencia no es lo suyo.

EN SUELO

El presi Mulino ya está en suelo patrio, tras su periplo por Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, sostener reuniones bilaterales, recibir homenajes y hasta compartir con los panameños residentes en la Gran Manzana.

MASCOTA QUE PASEA

Ya que hablamos de la Asamblea General de la OEA, la comitiva del gobierno paso firme que estuvo por la Gran Manzana llegó hasta Zambo para la foto de rigor y la firma de turno. ¿Cuánto nos costó el viaje pet-friendly?

DEVUELTO

Migración le cerró la puerta de Panamá a un ciudadano procedente de Bahamas, quien fue condenado en 2022 por un delito de acoso sexual. El mensaje de las autoridades parece claro: para entrar al país, mejor llegar con los antecedentes limpios. ¡Aquí no hay alfombra roja para los acosadores!

FIESTÓN PROTEGIDO

Los residentes de las faldas del cerro Ancón estaban ayer que trinaban porque un inconsciente se mandó un fiestón con música electrónica dentro del área protegida. La queja ya llegó al ministerio cuidador del ambiente, que anunció una investigación. Ahora habrá que ver quién dio el permiso para semejante pachanga.

FUERTES MOVIMIENTOS

Me cuentan que estos días podrían haber movimientos fuertes por los lados de la tierra de Bolívar. La Nobel Machado seguiría intentando ingresar a su país, mientras Delcy ya regresó tras su encuentro con Mr. Trump. El tablero venezolano vuelve a calentarse.

MERCADO AUTOMOTRIZ