La Llorona del 25 de septiembre de 2026

¿CUÁL ES EL MIEDO?

Me escribe un político para preguntarme cuál es el miedo que le tienen a Martín, que ahora lo acusan de haberse reunido con el asilado. Dice que Martín es bastante adulto y que, si se hubiese reunido con él, no tendría por qué negarlo. Qué pena que en este país las mentiras sembradas corren más rápido que la verdad.

APLANADORA

Los partidos políticos tradicionales sacaron las garras en las reformas electorales y, en primer debate, dejaron claro que no están dispuestos a ceder ni un centímetro. La aplanadora ya está en marcha para cerrarle el candado a cualquier movimiento que pretenda entrar al mapa electoral con nuevas propuestas.

TEMOR

Los partidos políticos descubrieron que una cosa es llamar al cuco y otra muy distinta es verlo llegar. Pasaron años retando a los independientes y ahora que Vamos se les coló por la puerta ancha, hacen hasta lo imposible por ponerle trabas. Como dijo el “chiquillo” Zúñiga: huele a mie...do.

TRES POR CIENTO

Los padrastros de la patria de los partidos políticos parecen querer meterle la quinta a las reformas electorales para subir el porcentaje de adherentes exigido para inscribir un partido. Todo apunta a Vamos, pero en la jugada también quedan atrapados UNE y todos los que andan buscando formar su propio colectivo.

JUGARRETA

Durante el primer debate de las reformas electorales, los diputados Benicio y Camacho intentaron meterle un gol a los magistrados de la Plaza de la Democracia, al buscar dejarlos sin potestad para reglamentar el Código Electoral. Como dicen por ahí: Dios los cría y el diablo los junta.

NO CUENTEN

Por los lados de la bancada de la ñamura están mirando con lupa lo aprobado en primer debate de las reformas electorales. Advierten que, si se mantienen las modificaciones introducidas, no cuenten con sus votos.

SE ARREPINTIÓ

El diputado Sucre echó para atrás su propuesta de quitarle una curul a La Chorrera para mantener las cinco de su circuito, en vez de las cuatro de la propuesta. El proyecto de reconfiguración de los circuitos electorales fue aprobado en la cueva de la 5 de Mayo con algunos cambios, pero la redistribución de curules se mantuvo.

SE ACORDARON

Los padrastros de la patria se acordaron de que tenían pendiente discutir, en segundo y tercer debate, el presupuesto del Canal de Panamá. El próximo jueves 1 de octubre arranca el año fiscal de la ACP y el presupuesto para su vigencia llevaba días echando polvo en el pleno de la cueva de la 5 de Mayo.

INHUMANO

Me cuentan que una persona se desmayó dentro del elefante blanco y quedó tirada en el piso porque no había ni camilla ni camillero para levantarla. Así anda el sistema de salud pública en un país que se ufana de su crecimiento económico..

BOTADO

Laura se enfadó con su canciller por reunirse con Mr. Trump sin su permiso y lo mandó a volar. En otras palabras, en plenas sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dejó de ser funcionario y de representar a Costa Rica en asuntos internacionales.

LA EXCUSA