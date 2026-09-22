La Llorona del 23 de septiembre de 2026

SOÑANDO

Me cuentan que un “honoris causa” anda guiñándole el ojo a Vamos para una candidatura presidencial. Lo curioso del cuento es que, cuando los “chiquillos” le preguntaron por sus méritos, respondió que había soñado que el hombre del chenchén le colocaba la banda presidencial y que su primera medida sería condonar las deudas de las becas para estudiar en el extranjero.

SIN SEÑAL

En la recta final de las vistas presupuestarias, el canal de la cueva de la 5 de Mayo volvió a quedarse sin señal y las sustentaciones del presupuesto solo se pudieron seguir ayer por la plataforma YouTube. No es la primera vez que ocurre durante este proceso y la repetición del apagón ya empieza a levantar cejas.

SIN OFICIO

Por los pasillos del Tribunal Administrativo Tributario, los comentarios van de boca en boca sobre qué tendrá que ocurrir para que la “luz” se encienda en cierto despacho y comiencen a hacer su trabajo. ¿Será que hay pocas labores o será que algunos prefieren no mover un dedo?

REFORMAS

Por los lados de Cárdenas quieren arrancar el 2027 con las reformas educativas sobre la mesa. El ministro dice que el debate comenzará a finales de este año o a inicios del próximo y que, por ahora, mantiene conversaciones con distintos sectores.

DEBATE

Hablando de reformas, la Comisión de Gobierno retoma hoy el debate de las reformas electorales y entra de lleno al meollo de la propuesta del Tribunal Electoral. ¡Se acabó el calentamiento: ahora viene la parte donde empiezan a volar las plumas!

A CUIDARSE

Al parecer, el COVID-19 vuelve a levantar cabeza y ya se reportan varios casos. Entre los epidemiólogos crece la preocupación porque las autoridades aún no han adquirido las vacunas para hacerle frente a un eventual brote. ¡Ojo, que el virus puede estar calentando motores mientras las vacunas siguen en la banca!

DISCULPA PÚBLICA

La Iglesia católica panameña salió a pedir disculpas públicas por los abusos sexuales en los que se han visto involucrados miembros de la institución. El informe presentado ayer no solo pone sobre la mesa lo ocurrido dentro de la Iglesia, sino que, en términos generales, lanza un llamado a reflexionar sobre este grave flagelo.

SIN OFICINA

Las provincias de Bocas del Toro y Darién tendrán que seguir esperando por una oficina regional de la Fiscalía General Electoral. La posibilidad de alquilar locales para instalar funcionarios en estas zonas se esfumó en el presupuesto de 2027. ¡La justicia electoral quiere llegar a todos lados, pero sin oficina el viaje se hace cuesta arriba!

ESTRECHARON LAS MANOS

El presi Mulino y Pedro Sánchez estrecharon las manos ayer, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde también salió a relucir la participación de Panamá en la próxima Cumbre Iberoamericana. Ya veremos quién representará al país, porque la cita coincide nada menos que con nuestras fiestas patrias.

PULSEO MUNDIAL

Al ritmo de los discursos de los presidentes en la Asamblea General de la ONU, también se mueve un fuerte pulseo por el reemplazo de António Guterres. La disputa tiene en la cancha a la costarricense Rebeca Grynspan y a la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, pero nada está escrito en piedra. ¡No se extrañen de que aparezca un nuevo nombre!

DESCONTENTO